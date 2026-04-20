Tunisie: Une délégation du Collège d'Europe en visite d'étude au pays

Dans le cadre d'un partenariat étroit entre l'ambassade de Tunisie à Varsovie et le prestigieux Collège d'Europe (Natolin), une délégation de haut niveau composée d'étudiants et de membres du corps académique séjourne en Tunisie du 19 au 23 avril. Cette visite d'étude s'inscrit dans une volonté de renforcer les ponts intellectuels et diplomatiques entre l'institution européenne et le territoire tunisien.

Le programme, détaillé par une note officielle du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, s'articule autour de plusieurs temps forts institutionnels. Les membres de la délégation prendront notamment part à une conférence d'envergure au sein de l'Académie Diplomatique Internationale de Tunis et participeront à une série d'entretiens officiels avec des responsables locaux.

Au-delà de la dimension politique, ce séjour comporte un volet culturel majeur conçu pour valoriser le patrimoine national. À travers un circuit spécialement élaboré, les visiteurs exploreront les principaux sites archéologiques et pôles touristiques du pays. Cette immersion vise à offrir au groupe une vision concrète de la profondeur historique de la Tunisie et de son rayonnement en tant que carrefour des civilisations.

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En prélude à ce déplacement, l'ambassadeur de Tunisie à Varsovie, Taoufik Chebbi, avait convié les participants à une réception le 16 avril dernier. Cet échange a permis de souligner les positions diplomatiques de la Tunisie sur l'échiquier régional et international, tout en réaffirmant le caractère stratégique des relations liant la République tunisienne à l'Union européenne.