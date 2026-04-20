Tunisie: Le secteur touristique recrute en masse - 700 postes à pourvoir dans les établissements touristiques

Le coup d'envoi d'une vaste campagne de recrutement dans le secteur touristique sera donné ce mardi 21 avril 2026 à la Cité de la Culture. Portée par l'Agence Nationale pour l'Emploi et le Travail Indépendant, cette initiative majeure vise à combler les besoins pressants d'une industrie en pleine effervescence.

L'effervescence gagne le secteur de l'hôtellerie et du tourisme. L'ANETI, en partenariat étroit avec l'Organisation internationale du Travail et la Fédération Tunisienne de l'Hôtellerie, transforme le prestigieux site de la Cité de la Culture en un véritable hub du recrutement. Ce rendez-vous stratégique marque une étape clé pour les professionnels du secteur et les jeunes diplômés en quête de nouveaux horizons.

S'exprimant au micro de la Radio Nationale ce dimanche, Hichem Boussaïd, directeur des programmes et services aux entreprises, a révélé l'ampleur de l'événement. Trente établissements touristiques de premier plan, venus des pôles de Tunis, Hammamet, Sousse et Monastir, feront le déplacement pour proposer plus de sept cents contrats.

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Les profils recherchés couvrent un spectre large, allant des métiers de bouche comme la cuisine et la pâtisserie aux métiers du divertissement avec l'animation touristique. Les détenteurs de diplômes de l'enseignement supérieur ne sont pas en reste, puisque de nombreux postes dans les services administratifs et de gestion sont également à pourvoir.

L'organisation mise sur une approche directe et efficace. Plutôt que de simples dépôts de dossiers, les candidats auront l'opportunité d'engager des discussions immédiates avec les recruteurs et de participer à des ateliers pratiques conçus pour optimiser leurs chances de réussite. Hichem Boussaïd a d'ailleurs lancé un appel vibrant à tous les demandeurs d'emploi pour qu'ils saisissent cette chance de confronter leurs compétences aux besoins réels du marché.

Cette journée n'est que le premier acte d'une stratégie de proximité plus vaste. Le calendrier du recrutement se poursuivra dans les semaines à venir avec deux autres escales majeures. Le secteur se mobilisera de nouveau le 14 mai prochain sur l'île de Djerba, avant de conclure cette tournée régionale le 18 mai dans le gouvernorat de Monastir, confirmant ainsi la volonté des autorités de dynamiser l'emploi touristique sur l'ensemble du territoire.