Tunisie: Sfax - Lancement d'une campagne de don du sang le mercredi prochain

19 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Le Centre régional de transfusion sanguine organise, en collaboration avec l'une des cliniques privées du gouvernorat de Sfax, une vaste campagne de don du sang, mercredi 22 avril courant.

Cette campagne s'inscrit dans le cadre du soutien aux efforts de l'État visant à constituer un stock suffisant de poches de sang, notamment face aux besoins croissants des hôpitaux et des cliniques de la région. Les moyens logistiques et humains nécessaires ont été mobilisés pour recevoir les donneurs dans des conditions sanitaires appropriées. Les organisateurs ont insisté sur la nécessité pour les donneurs de se munir de leur carte d'identité nationale ou de leur passeport afin de garantir l'exactitude des dossiers médicaux et nationaux des donneurs.

Cette campagne véhicule des messages de sensibilisation visant à ancrer la culture du don du sang chez les citoyens. Les organisateurs ont ainsi souligné que « le don du sang est le plus noble des actes de générosité », estimant que l'engagement de la société civile et des individus dans de telles initiatives est le premier gage de la préservation de vies humaines dans les situations d'urgence et lors d'opérations chirurgicales compliquées.

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Il convient de rappeler que le Centre régional de transfusion sanguine de Sfax s'est toujours attaché à superviser de tels partenariats avec les établissements de santé privés afin de rapprocher le service du citoyen et d'élargir la base des donneurs réguliers dans la région.

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