Tunisie: Décès de l'ancien ministre Driss Guiga, figure de l'ère Bourguiba

19 Avril 2026
La Presse (Tunis)

L'ancien ministre tunisien Driss Guiga est décédé, marquant la disparition d'une des figures marquantes de l'État tunisien durant les premières décennies de l'indépendance.

Né le 21 octobre 1924 à Testour, le défunt a consacré plus de trois décennies au service de l'administration et de la vie politique tunisienne. Juriste de formation, il s'engage très tôt dans le mouvement national et devient un proche du président Habib Bourguiba.

Après l'indépendance, Driss Guiga occupe plusieurs postes clés, notamment celui de directeur de la Sûreté nationale, avant d'accéder à des fonctions gouvernementales de premier plan. Il est successivement ministre de la Santé, ministre de l'Éducation nationale, puis ministre de l'Intérieur entre 1980 et 1984. Son passage au ministère de l'Intérieur est particulièrement marqué par les événements des « émeutes du pain » de 1984, à la suite desquels il quitte le gouvernement et entame une période d'exil à l'étranger.

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Revenu en Tunisie après le changement politique de 1987, il se retire progressivement de la vie publique. Ces dernières années, il s'était consacré à l'écriture de ses mémoires, livrant un témoignage sur les coulisses du pouvoir durant l'ère Bourguiba. Avec sa disparition, la Tunisie perd l'un des derniers témoins directs d'une période charnière de son histoire contemporaine, marquée par la construction de l'État moderne.

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