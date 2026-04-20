Congo-Kinshasa: Lubumbashi - Délabrement du centre d'hébergement des enfants de la rue à Lukuni

Le centre d'hébergement des enfants en rupture des liens familiaux de Lukuni situé à 25 kilomètres de Lubumbashi (Haut-Katanga) se trouve dans un état d'abandon. La ministre provinciale du genre, famille et enfant a visité ce centre vendredi 17 avril dans une perspective de sa réhabilitation par le gouvernement provincial.

L'intendance, où sont gardés les vivres du centre de Lukuni, les salles des cours, la salle de cinéma, le dortoir, le bureau du superviseur et le secrétariat sont délabrés. Ces infrastructures ont été pillées par les anciens pensionnaires qui réclamaient leur réinsertion dans la société.

La borne fontaine ne fournit plus de l'eau, elle est à l'arrêt à la suite d'une panne technique. Un enfant vivant dans ce centre expose les difficultés :

« Avec un seul habit, il peut pleuvoir et vous dormez avec ce même habit mouillé, les poux peuvent vous envahir. Si on peut nous assister avec les habits, les babouches. En outre, nous manquons d'eau potable. Nous souffrons au moment de manger de la nourriture ».

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Il plaide pour l'installation de l'électricité au centre, pour permettre aux pensionnaires notamment de se distraire, ainsi que pour la réhabilitation de salles des cours.

Il y a quelques années, Lukuni présentait une image d'un centre d'hébergement digne pour des enfants en difficultés. Il hébergeait une grande partie des jeunes désoeuvrés de la ville de Lubumbashi.

Le gouvernement provincial du Haut-Katanga, qui gère ce centre, avait lancé à l'époque l'opération zéro enfant sans abris. Cette initiative avait permis de récupérer des centaines d'enfants en rupture familiale et qui vivaient dans la précarité dans les rues de Lubumbashi.