Congo-Kinshasa: Les FARDC récupèrent un lot d'armes et de munitions attribué à la milice CRP à Djugu

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont annoncé avoir récupéré, jeudi 16 avril, un lot d'armes et de munitions attribué au groupe armé Convention pour la Révolution Populaire (CRP), vers Gina, dans le territoire de Djugu (Ituri).

Selon l'armée, ce lot est composé de dix armes de type AK-47, accompagnées de munitions de guerre et de 27 chargeurs.

Le porte-parole des FARDC en Ituri précise que cette découverte est le résultat des opérations militaires en cours dans la région, visant à traquer les groupes armés actifs.

Il a également souligné le rôle déterminant de la population, de plus en plus lassée par l'insécurité et la persistance des violences armées.

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Par ailleurs, un leader de cette milice, ancien chef de groupement de Djaiba, a été arrêté en début de semaine à Mahagi-Port. Il revenait de l'Ouganda lorsqu'il a été dénoncé par des habitants.

L'armée encourage la population à continuer de soutenir ses efforts afin de consolider la paix en Ituri. Elle appelle également les miliciens encore actifs, impliqués dans des exactions contre les civils, à déposer les armes et à rejoindre le processus de paix.

« Les Forces armées viennent, une fois de plus, de récupérer ces armes. C'est le fruit d'une collaboration efficace et de la prise de conscience de certains jeunes. C'est un message fort adressé à Thomas Lubanga et à tous ses adeptes. Nous les appelons à déposer les armes et à se rendre aux Forces armées », a déclaré le lieutenant Jules Ngongo.

Il s'agit de la énième découverte de caches d'armes appartenant à la milice CRP par l'armée nationale.

Certains combattants de ce groupe ont déjà intégré le Programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire (PDDRCS).