Congo-Kinshasa: Projet Rocades - Le DG Freddy Shembo note des avancées significatives

Le Directeur général de l'Agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration (APCSC) a noté des avancées significatives dans les travaux de construction des routes de rocades à Kinshasa.

Freddy Shembo a fait ce constat à l'issue d'une ronde effectuée samedi 18 avril, sous la conduite d'une équipe de l'Agence congolaise des grands travaux (ACGT).

« Sauf les quatre premiers kilomètres du point de départ de la Rocade Sud-Ouest, le reste est vraiment dans un état d'avancement très évident. Et du côté Est est aussi en train d'avancer parce qu'il y a moins de contraintes d'expropriation. On n'allait pas se retrouver à cause de l'ampleur du travail qui a été abattu. IL était important qu'on communique ce autre chose. De voir ce projet dans le confort de nos bureaux climatisés avec un rapport sur papier...mais le voir ça fait de la chair de poule », a-t-il souligné.

Ce mandataire public a également jugé important que le projet des Rocades Nord soit rapidement mis en oeuvre afin de contribuer au désengorgement de la ville de Kinshasa.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« C'est vrai que dans le cadre du projet sino-congolais et dans l'état actuel de notre programmation, on n'a pas encore programmé la Rocade Nord car nous sommes engagés sur les Rocades Sud mais c'est une ambition que nous nourrissons. Ça va désengorger la ville en termes de fluidité et de trafic. Et ça va créer beaucoup de vies dans la périphérie et les zones qui jusque-là étaient oubliées de la grande métropole kinoise », a poursuivi Freddy Shembo.

La ronde d'inspection

Après l'accueil au PK 4 à l'entrée de la cité Lute-Ndele par un comité de 3 Directeurs de l'ACGT, Freddy Shembo a été conduit au pk 5+ 610 où le Directeur des études Éric Ngilo lui a présenté le lieu où se fera l'embranchement avec la rocade nord-ouest qui elle survolera le fleuve pour aboutir au rond-point SOCIMAT.

A la deuxième étape de visite, la délégation a visité le pont Mfuti long de 120 m de portée qui désormais est bien garnis de ses 28 poutres de 82 tonnes chacune.

Déjà relié par le ferraillage d'usage, les poutres attendent le complément de béton qui rendra le tablier complet.

Sur le parcours, le DG de l'APCSC a apprécié le talutage réalisé par endroits, aux différents lieux où la route passe à travers les collines.

Au PK 19, une érosion survenue de suite d'une mauvaise gestion des eaux de ruissellement par les riverains, devra être traité par le projet car se trouvant sur son tracé.

Alors qu'au niveau du PK 21, à la jonction des deux rocades avec la RN1, un échangeur à 3 niveaux est en cours de construction. Ici les travaux sont freinés par un besoin d'expropriation et une délocalisation de quelques pilonnes haute tension de la SNEL.

Sur la rocade sud-est le DG a notamment visité les travaux de construction du pont sur la rivière Lukaya.

Long de 180m, cet ouvrage est déjà réalisé complètement. Il se fait actuellement un travail de préparation en vue de la pose prochaine des poutres.

Au pont N'djili, le DG APCSC a assisté à la fabrication d'une poutre. Un important travail de ferraillage précède le moulage qui accueille ensuite le béton. La maturation de chaque poutre arrive après 90 jours.

L'ACGT assure que toutes les batteries sont mises en oeuvre pour que ces routes de Rocades soient remises à la population utilisatrice d'ici fin 2027.