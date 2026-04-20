Tunisie: CAB - Un bon coup à jouer

Les Cabistes à l'assaut du CS Msaken. Depuis quelques saisons maintenant, le CAB ne joue plus pour les places d'honneur en championnat et encore moins pour disputer un titre. Cela relève désormais de l'utopie! En Coupe, comme la plupart des clubs qui sont notamment à la traîne à la «traîne», les Cabistes chercheront à compenser ce manque de sensation dans cette épreuve où la chance pourrait venir s'immiscer d'où le charme de cette épreuve.

Contre le CS Msaken, de surcroît au Stade15-Octobre, les Bizertins feront en sorte de se qualifier au tour suivant, un tour suffisamment avancé pour être sous les projecteurs. Le staff technique sait parfaitement qu'il a une carte importante à jouer et on imagine mal qu'il ne l'exploite pas à bon escient d'autant que les fans «jaune et noir» seront totalement acquis à la cause de leur équipe favorite à cette occasion.

Certes il ne s'agit pas de présenter l'adversaire comme une victime expiatoire puisque les Sahéliens de Msaken ont joué de mauvais tour à des équipes de l'élite encore mieux nanties que le CAB mais juste pour insinuer que la défaite ou plutôt l'élimination est interdite à domicile. La prudence s'impose devant une équipe également de Coupe et il l'a prouvé par le passé. Voilà donc une équipe avertie qui en vaut deux!

Entre locaux...

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Comme le CSM est une équipe divisionnaire, le CAB jouera alors sans ses étrangers au vu des règlements de la FTF. Et là, Chiheb Ellili aura une bonne occasion pour tester la valeur réelle des joueurs locaux qui constituent l'effectif cabiste. Certes, ce match ne constitue pas un véritable instrument de mesure pour juger sérieusement de leurs qualités réelles mais on pourra avoir une idée un peu plus précise sur leurs prédispositions à relever un défi. L'entraîneur cabiste pourra compter, par conséquent cet après-midi midi, sur les locaux. Voilà une belle opportunité, pour eux, de montrer ce qu'ils savent faire...

Formation probable: Maktouf- Guessmi- Rhimi- Amamou( ou Kchok ou Allala)- Doukali- Dridi- Aymen Amri- Chaabane-Chihi- Nourani- Ahmed Amri( Berrima).