Tunisie: ESS - Chasser le doute

Malgré les errements dans le jeu relevés lors du dernier match de championnat, le passage à l'épreuve de Coupe est une occasion de repartir du bon pied.

Face à un Stade Gabésien revigoré par le bénéfice de sa double réserve technique en Ligue 2 qui le ramène à la 1ère place, le match de l'ESS n'en devient que plus épique et plus corsé. Un adversaire difficile à manier chez lui et qui va opposer une résistance farouche. C'est l'un des derniers tournants de la saison pour la bande à Nafkha qui doit vite retrouver ses repères perdus le temps d'un match et prouver que ce n'était qu'un petit accroc, un incident de parcours plus qu'une défaite, malgré le ratage total...

Avantage dans les confrontations

Fait remarquable ou pas, le SG n'a pas battu l'ESS au moins depuis 2008 avec un bilan de 10 succès pour l'Etoile et 7 matchs nuls entre championnat et Coupe. Avec deux victoires en Coupe en 2019 à Gabès et une finale mémorable en 2015 sur le score de 4 à 3. C'est justement depuis 2015 que l'ESS n'a plus goûté aux joies d'une coupe.

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Mohamed Ali Nafkha devra changer son fusil d'épaule en évitant de compter sur les joueurs étrangers. Outre la nécessité de donner des consignes à la défense ou au milieu, il peut renouveler sa confiance en les éléments les plus en vue devant à l'instar de Abid buteur lors du dernier match et Ben Sghaier qui n'a pas démérité et apte malgré une frayeur pour son tendon d'Achille. Un turnover s'impose.

Face au Stade Gabésien qui a le vent en poupe, les Étoilés vont devoir jouer intelligemment et proposer un jeu cohérent avec une défense intraitable. Dernièrement, Houssem Dagdoug qui a fait basculer le match en faveur de l'adversaire tout comme Kechrida, pourraient ne pas débuter, histoire de se remettre en question. Nafkha peut aligner d'autres joueurs qui "ont faim" derrière et faire rentrer les joueurs expérimentés au 3e tiers du match. On pense notamment aux arrières Najeh Ferjani côté gauche, Ahmed Horchani côté droit ou Yassine Ben Abdallah, voire Bouzaabia en défense centrale.

Devant, il y a du choix comme souvent, à Nafkha de flairer les éléments les plus aptes à ramener une qualification importante pour meubler une fin de saison, qui s'allonge désespérément. Ainsi, Anen devrait reprendre une place de titulaire, lui qui a tenté de relancer la machine à Béja avec une certaine détermination, ou encore Smichi pourtant rétabli et apte, qui tarde à réapparaître dans le groupe.