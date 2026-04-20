Tunisie: Coupe du pays/Huitièmes de finale - Favorable à l'USM, au CSS et au CAB ?

Périlleux déplacement de l'Etoile du Sahel chez le Stade Gabésien. Jendouba Sport et le CS Msaken en outsiders ambitieux et l'ES Zarzis pour déjouer les plans des Bleus.

Quatre matchs inscrits dans l'agenda des huitièmes de Coupe de Tunisie se dérouleront aujourd'hui. Un duel entre deux écuries de Ligue 1 aura lieu au Mustapha Ben Jannet de Monastir, et dans le même temps, trois autres confrontations entre clubs de l'élite et équipes de Ligue 2 devraient nous valoir de chaudes empoignades.

Au Ribat, l'USM, tombeur du CA au tour précédent, va recevoir l'ES Zarzis, club qui marque le pas depuis quelques mois déjà. Les Bleus, à leur tour, ont, semble-t-il, perdu tout espoir de valider une place d'accessit cette saison, basculant par là même sur l'épreuve de Coupe pour entretenir l'espoir de prendre un strapontin continental à terme.

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Face à des Zarzissiens très loin de leurs standards de l'aller en championnat, les Usémistes partent avec les faveurs des pronostics, mais ne dit-on pas que la Coupe ne répond à aucune logique ? Au Taïeb Mhiri de Sfax à présent, le Club Sportif Sfaxien, 3e de rang en L1, reçoit Jendouba Sport, classé 6e dans le groupe B de la Ligue 2. En regain de forme ces derniers jours après sa victoire face à l'OSB à Sidi Bouzid, l'équipe nordiste entend frapper un grand coup à Sfax et se rappeler ainsi au bon souvenir des années fastes.

Attendons voir. Au 15-Octobre de Bizerte, le Croissant de Msaken aura fort à faire face à une équipe cabiste qui a repris du poil de la bête en championnat. Cependant, le CAB devra se méfier du CSK, un onze bien ancré à la 5e place du groupe A de Ligue 2, et ce, même si la formation sahélienne a récemment plié en championnat face à l'US Bousalem.

Attention à l'excès d'euphorie pour la Stayda

Enfin, à Gabès, à la réception de l'ESS, c'est une Stayda forcément requinquée qui se produira dans son fief, et ce, après ses cinq points pris sur tapis vert en championnat. Désormais leader du groupe B de L2, le Stade Gabésien devra cependant contrôler, voire réguler son euphorie actuelle car l'Etoile du Sahel compte sur l'épreuve de Coupe pour se refaire une santé et viser à terme un ticket en C3.