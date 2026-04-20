Tunisie: USM - La Coupe pour sauver la saison

Eliminés d'entrée en Ligue des champions et à bonne distance du peloton de tête en championnat, les Usémistes se rabattent sur la Coupe de Tunisie pour sauver leur saison. Ils affrontent aujourd'hui les Zarzissiens avec un ascendant psychologique. La dernière confrontation en championnat s'est soldée par une victoire des hommes de Fathi Laâbidi.

Hormis la qualification obtenue lors du tour précédent de la Coupe de Tunisie au détriment du Club Africain, la formation monastirienne a cumulé les contre-performances lors de ses dernières sorties avec une défaite et trois matchs nuls.

Débutant la saison sur trois fronts, les Usémistes ne sont encore en course qu'en Coupe de Tunisie, eux qui ont été éliminés d'entrée en Ligue des champions par la JS Kabylie au deuxième tour de qualification et sont à bonne distance du peloton de tête en championnat, classés certes cinquièmes, mais accusant 10 points de retard par rapport au CSS qui clôture la troisième marche du podium, ce qui les éloigne d'une participation à la Coupe de la CAF la saison prochaine.

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Il vaut mieux donc concentrer la majeure partie des efforts sur la Coupe de Tunisie pour sauver la saison et atteindre néanmoins la finale pour espérer obtenir une place africaine lors du prochain exercice. C'est la mission principale de l'entraîneur Fathi Laâbidi qui a soufflé le chaud et le froid ces derniers temps.

Boulila et Elhmidi, des cartes à jouer

Pour percer en attaque, Fathi Laâbidi pense aligner l'ailier gauche Malcolm Elhmidi et le milieu offensif Adem Boulila. Ces deux joueurs ont de fortes chances d'être titularisés cet après-midi dans la perspective d'apporter une plus-value à l'animation offensive. Adem Boulila aura pour mission d'épauler Ousmane Diané et Mehdi Ganouni dans les transitions aussi bien sur le plan défensif qu'offensif. Elhmidi, lui, doit ouvrir des brèches à Fakhreddine Ben Youssef.

Bref, ce ne sont pas les solutions qui manquent à Farhi Laâbidi qui n'a pas droit à l'erreur cet après-midi. Pour le coach usémiste, le résultat prime. Seule la qualification aux quarts de finale de la Coupe de Tunisie compte.