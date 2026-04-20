Tunisie: Démographie en mutation - Mariages et naissances en net recul, divorces en recomposition

Une récente publication de l'Institut national de la statistique met en évidence des transformations marquantes des indicateurs démographiques et sociaux en Tunisie entre 2019 et 2023, notamment en matière de mariages, de divorces, de naissances et de décès.

Le nombre de mariages a enregistré une baisse significative de 12,2 % sur cette période, passant de 83 105 contrats en 2019 à 72 953 en 2023. L'année 2020 se distingue par un recul particulièrement prononcé, avec une diminution d'environ 21 % par rapport à 2019, suivie d'une reprise relative en 2021 et 2022.

Concernant les divorces, bien qu'une hausse notable de 27,2 % ait été observée entre 2021 et 2023 (de 12 589 à 16 012 cas), le nombre total reste en diminution de 7,5 % par rapport à 2019, année où 17 306 divorces avaient été enregistrés.

Les naissances, quant à elles, ont connu un recul marqué durant la période étudiée. Le nombre de nouveau-nés de sexe masculin a diminué d'environ 31 %, passant de 100 644 en 2019 à 69 436 en 2023. Une tendance similaire est observée chez les naissances féminines, en baisse également d'environ 31 %, de 95 179 à 65 712.