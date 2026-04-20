Tunisie: Agriculture biologique - Un modèle à repenser en profondeur

La polémique autour de la consommation de fraises en Tunisie dépasse largement le cadre d'un simple produit saisonnier pour relancer un débat de fond sur la sécurité alimentaire face aux impératifs de rentabilité agricole. Derrière ce fruit emblématique se dessine une problématique structurelle où s'entrechoquent exigences du marché, intensification des pratiques et respect des normes sanitaires.

Comme le souligne Mohamed Ikbal Souissi, expert en agriculture biologique et empreinte eau. Ce déséquilibre, alimenté par une pression économique croissante, se traduit par des dérives préoccupantes : usage intensif d'intrants, non-respect des délais de sécurité et insuffisance de traçabilité.

La Presse -- La question de la sécurité alimentaire revient avec acuité au coeur du débat public. Face à une déclaration circulant sur les réseaux sociaux, appelant à la vigilance, voire à éviter la consommation de fraises pour préserver sa santé ; Mohamed Ikbal Souissi, expert en agriculture biologique et empreinte eau, a déclaré que « les inquiétudes actuelles traduisent avant tout un déséquilibre entre exigences de production et respect des normes sanitaires », appelant à une meilleure régulation des pratiques agricoles.

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La fraise occupe, en effet, une place particulière dans les habitudes de consommation, en raison de sa rentabilité économique et de la forte demande qu'elle suscite. Toutefois, cette pression sur la production a conduit, dans certains cas, à une utilisation intensive de pesticides afin d'augmenter les rendements. Comme l'a souligné Souissi, «l'intensification non maîtrisée fragilise à la fois la qualité des produits et la confiance des consommateurs ».

Renforcer le contrôle aux frontières

Si ces pratiques permettent de répondre aux exigences du marché, elles soulèvent des inquiétudes légitimes quant à la qualité gustative des fruits et, surtout, à leur impact sur la santé. L'un des problèmes majeurs réside dans le non-respect des délais de sécurité entre le traitement phytosanitaire et la récolte. Ces délais, pourtant essentiels, garantissent la dégradation des résidus chimiques avant la mise sur le marché.

Leur non-application expose les consommateurs à des risques sanitaires, généralement bénins, mais non négligeables : malaises, réactions allergiques ou effets plus marqués chez les populations vulnérables, telles que les enfants, les femmes enceintes ou les personnes sensibles.

A cet égard, l'expert a expliqué que « le respect des délais de carence constitue une ligne rouge en matière de sécurité alimentaire ».

Au-delà de la production locale, une autre source d'inquiétude concerne les fraises importées de certains pays voisins. Des soupçons pèsent sur des pratiques agricoles non conformes aux normes tunisiennes, notamment l'irrigation par des eaux usées ou l'utilisation de substances interdites. Mohamed Ikbal Souissi a, à ce propos, insisté sur « l'importance de renforcer les contrôles aux frontières et d'assurer une traçabilité rigoureuse des produits ».

Cette situation met en lumière l'importance cruciale du contrôle aux frontières et de la traçabilité des produits alimentaires circulant sur le marché national. Il convient néanmoins de nuancer : la production tunisienne, dans sa majorité, respecte des standards acceptables et demeure globalement fiable. Les dérives observées ne doivent pas jeter le discrédit sur l'ensemble des agriculteurs, dont beaucoup s'efforcent de maintenir une qualité conforme aux normes.

Dans ce sens, Mohamed Ikbal a affirmé qu'« une grande partie des producteurs tunisiens est engagée dans des pratiques responsables, mais ces efforts doivent être davantage soutenus et valorisés ».

Cette alerte met en évidence une nécessité incontournable: la transition vers une agriculture plus responsable. L'agriculture raisonnée et l'agriculture biologique apparaissent aujourd'hui comme des alternatives crédibles, conciliant productivité, respect de l'environnement et préservation de la santé publique. Elles représentent non seulement un enjeu sanitaire, mais également un choix stratégique pour l'avenir du secteur agricole tunisien.

L'expert a également estimé que « l'agriculture biologique représente une réponse durable aux défis sanitaires et environnementaux auxquels fait face la Tunisie ».

En définitive, cette situation doit être perçue non comme une source de panique, mais comme une opportunité de renforcer les mécanismes de contrôle, d'encourager les bonnes pratiques et de sensibiliser les consommateurs.

La vigilance collective des autorités, des producteurs et des citoyens demeure la clé pour garantir une alimentation saine et sécurisée.

L'agriculture biologique en Tunisie ne relève pas d'un simple effet de mode, mais s'inscrit dans une continuité naturelle, nourrie par l'histoire, les valeurs et les ressources du pays. Portée par des produits emblématiques comme l'huile d'olive et les dattes, soutenue par des pionniers engagés et consolidée par une volonté institutionnelle affirmée, elle constitue aujourd'hui un pilier stratégique pour un développement agricole durable et compétitif.

A ce titre, Mohamed Ikbal Souissi a indiqué que « la valorisation des produits biologiques tunisiens constitue une opportunité stratégique pour accéder à des marchés internationaux à forte valeur ajoutée ».

S'inspirer de l'expérience cubaine

L'expérience cubaine, souvent citée mais rarement comprise, constitue une source d'inspiration majeure pour repenser nos modèles agricoles. Confronté à un embargo économique strict et à une pénurie aiguë d'intrants eau, fertilisants chimiques et pesticides, Cuba a été contraint, non par choix idéologique mais par nécessité, de réinventer son agriculture. Le résultat est remarquable : une transition progressive vers des pratiques biologiques, locales et résilientes, aujourd'hui reconnues à l'échelle internationale.

Comme l'a relevé l'expert, « les contraintes peuvent devenir des leviers puissants d'innovation et de transformation ».

Ce cas d'école nous enseigne une vérité essentielle : les contraintes peuvent devenir de puissants leviers de transformation. Là où certains voient une crise, d'autres peuvent bâtir une opportunité stratégique. En Tunisie, nous faisons face à des défis structurels comparables : raréfaction des ressources hydriques, hausse des coûts des intrants agricoles et pression croissante sur la rentabilité des exploitations.

A cela s'ajoute une réalité souvent perçue comme un handicap : le morcellement des terres agricoles, caractérisé par une prédominance de petites exploitations familiales, éloignées des standards de l'agriculture industrielle intensive. Et si cette lecture était inversée ? Ce tissu agricole fragmenté, loin d'être une faiblesse, constitue en réalité un terreau fertile pour le développement d'une agriculture biologique à grande échelle.

Mohamed Ikbal Souissi a expliqué que « les petites exploitations représentent un atout stratégique pour le développement de l'agriculture biologique, notamment en matière de traçabilité et de gestion durable des ressources ».

Dans ce contexte, la transition vers une agriculture biologique en Tunisie ne doit pas être perçue comme une contrainte supplémentaire, mais comme une stratégie nationale d'avenir. Elle offre une réponse cohérente à nos limites hydriques, tout en valorisant nos savoir-faire locaux. Elle ouvre également la voie à une montée en gamme de notre production agricole, avec un positionnement compétitif sur des marchés à forte valeur ajoutée. L'expert a, en outre, mis en avant « la nécessité d'intégrer la notion d'empreinte eau dans toutes les politiques agricoles, où nous vivons un stress hydrique croissant ».

Par ailleurs, cette dynamique s'inscrit naturellement dans le développement du tourisme vert. L'agriculture biologique ne se limite pas à une méthode de production : elle incarne un mode de vie, une relation harmonieuse avec la nature et une authenticité recherchée par les visiteurs. Nos territoires ruraux peuvent ainsi devenir des destinations attractives, conjuguant production durable et expérience touristique immersive.

Il est temps d'adopter une vision audacieuse et cohérente. L'Etat, les professionnels du secteur et les acteurs territoriaux doivent conjuguer leurs efforts pour structurer cette transition : accompagnement technique, accès au financement, organisation des filières et promotion à l'international.

Une réforme des mécanismes de financement s'impose

La Tunisie dispose de tous les atouts pour devenir un acteur majeur de l'agriculture biologique à l'échelle mondiale. Ce qui était hier perçu comme une contrainte, la rareté de l'eau et la petite taille des exploitations, peut aujourd'hui devenir une véritable force. « Transformons nos défis en opportunités », a-t-il ajouté.

Au-delà de la sensibilisation, une réforme des mécanismes de financement s'impose. L'agriculture biologique nécessite un accompagnement spécifique, notamment durant la phase de bioconversion. Cette période critique, qui s'étend sur plusieurs années, se caractérise par une baisse temporaire des rendements, alors même que les produits ne peuvent pas encore être commercialisés avec une valeur ajoutée biologique pleinement reconnue.

Les producteurs se retrouvent ainsi dans une situation paradoxale : produire autrement, avec davantage d'efforts et de contraintes, tout en subissant une rentabilité réduite. Il est donc impératif de repenser les politiques de subvention en accordant une priorité claire aux agriculteurs en phase de bioconversion. Un soutien financier ciblé permettrait de compenser les pertes de rendement, de sécuriser les revenus et d'encourager davantage d'exploitants à franchir le pas.

Par ailleurs, les institutions financières doivent être incitées à développer des produits adaptés aux spécificités du secteur biologique : crédits à taux préférentiels, périodes de grâce et mécanismes de garantie dédiés. Une meilleure formation des conseillers bancaires sur ces enjeux est également essentielle afin d'éviter les incompréhensions et de restaurer la confiance entre les agriculteurs et leurs partenaires financiers.

Pour conclure, il est impossible de ne pas évoquer le problème du charançon rouge du palmier, ce fléau qui a déjà infesté le nord du pays et menace désormais de s'étendre jusqu'aux oasis du Sud. Face à ce danger, toutes les instances, ainsi que la société civile, doivent unir leurs efforts afin de freiner sa propagation.

La solution réside avant tout dans la sensibilisation de l'ensemble des Tunisiens, du simple citoyen aux plus hauts responsables. Comme l'a souligné Mohamed Ikbal Souissi, «sans mobilisation collective, les conséquences pourraient être lourdes pour l'équilibre agricole et environnemental du pays ». Là où cette approche a été adoptée, des résultats encourageants ont été obtenus. En revanche, en l'absence d'une action concertée, c'est toute notre sécurité alimentaire, économique et sociale qui pourrait être mise en péril.

Enfin, une opportunité prometteuse s'offre à la Tunisie : celle de certifier ses forêts en agriculture biologique. Il s'agit là d'une véritable aubaine, tant pour le pays que pour les populations vivant à proximité des zones forestières, qui peuvent valoriser et commercialiser les produits et dérivés forestiers. C'est pourquoi il est essentiel d'attirer, avec insistance, l'attention sur l'urgence et la gravité de ces enjeux, tout en soulignant les perspectives positives qui s'ouvrent à nous si des actions concrètes sont engagées, a-t-il conclu.