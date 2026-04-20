Tunisie: Tunis, Djerba, Monastir - Trois journées de recrutement pour 700 postes dans le tourisme tunisien

L'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant organise après-demain mardi 21 avril 2026, à la Cité de la culture, la Journée de l'emploi dans les métiers du tourisme, en partenariat avec l'Organisation internationale du travail (OIT) et la Fédération tunisienne des hôtels.

Interrogé le 19 avril 2026 sur les ondes de la radio nationale, Hichem Bousaïd, directeur des programmes et des services aux entreprises, a précisé que trente établissements touristiques représentant Tunis, Hammamet, Sousse et Monastir seront au rendez-vous, avec à la clé plus de sept cents postes à pourvoir.

Les profils recherchés couvrent un large éventail de spécialités, de la cuisine et de la restauration à l'animation touristique, sans oublier des offres en services administratifs spécialement orientées vers les diplômés de l'enseignement supérieur.

Bousaïd a invité l'ensemble des chercheurs d'emploi à se rendre à la Cité de la culture afin de prendre connaissance des différentes offres disponibles, précisant que des ateliers et des entretiens en face à face avec les établissements concernés seront organisés à cette occasion.

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L'intervenant a également annoncé qu'une journée régionale de l'emploi dans le secteur touristique se tiendra le 14 mai prochain sur l'île de Djerba, dans le gouvernorat de Médenine, puis le 18 du même mois dans le gouvernorat de Monastir.