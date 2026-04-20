Sénégal: Les quotidiens s'intéressent en priorité à la nouvelle feuille de route de la diplomatie sénégalaise

Dakar — Plusieurs quotidiens parvenus lundi à l'APS tentent d'esquisser la nouvelle feuille de route opérationnelle de la diplomatie sénégalaise, à l'issue la conférence des ambassadeurs et consuls généraux du Sénégal, tenue ce week-end à Dakar.

Le Soleil rapporte qu'en prélude au Forum de Dakar sur la paix et la sécurité qui s'ouvre ce lundi, le chef de l'Etat a présidé, samedi, la septième conférence des ambassadeurs et consuls généraux du Sénégal.

Le président Faye a souligné, à cette occasion, "la centralité de la souveraineté au coeur de notre politique étrangère". "Il est impératif d'éviter toute dispersion de nos initiatives", a-t-il ajouté dans des propos rapportés par Le Soleil.

"Après avoir décrit un tableau sombre de la diplomatie mondiale, Bassirou Diomaye Faye a préconisé un changement de paradigme afin de mieux adapter les mécanismes de prévention et de gestion des crises aux enjeux actuels", relève Walfquotidien.

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Selon le journal Le Quotidien, en ouvrant la 7e conférence des ambassadeurs et consuls généraux, Bassirou Diomaye Faye "a tracé les contours d'une rupture diplomatique majeure. Entre 'affirmation lucide' et 'souveraineté opérationnelle', le chef de l'Etat entend transformer l'influence du Sénégal à l'étranger".

Le journal note que la "Vision 2050" va servir de "boussole" à l'action extérieure du Sénégal, une option qui "consacre le retour des professionnels aux commandes de la machine diplomatique", par le biais d'un "changement de paradigme : de la présence à la souveraineté".

D'après le quotidien L'As, Bassirou Diomaye Faye dit "attendre des diplomates des propositions concrètes et une feuille de toute opérationnelle à la hauteur des ambitions du Sénégal" pour sa politique, étrangère.

La conviction du président Bassirou Diomaye Faye, telle que relayée par le quotidien Libération, c'est que le Sénégal "est en mesure de jouer un rôle de premier plan dans la construction de l'avenir de l'Afrique".

Dans cette perspective, le chef de l'Etat entend faire de la conférence générale des ambassadeurs et consuls "un véritable cadre d'évaluation de l'action diplomatique", écrit le quotidien L'info.

Le journal cite le président Faye selon lequel cette rencontre "offre l'opportunité de rassembler la famille diplomatique et consulaire de notre pays, d'évaluer avec lucidité l'état de notre action extérieure, mais également d'engager [de nouveaux chantiers...]".

Sud Quotidien s'intéresse à un tout autre sujet en ouvrant sur la "stratégie offensive" du Sénégal en matière d'endettement, à travers le choix de miser sur des obligations longues sur le marché sous-région. "Porté par un premier trimestre remarquable, le Trésor public aborde la période d'avril à juin avec une stratégie offensive sur le marché des titres publics de l'UMOA, misant sur les obligations longues afin de consolider sa trajectoire budgétaire", explique le journal.