Sénégal: Début de la cérémonie officielle d'ouverture du 10e Forum de Dakar sur la paix et la sécurité

Diamniadio — Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye est arrivé au Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio pour présider l'ouverture officielle du 10e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité, a constaté l'APS.

Le chef de l'Etat a été accueilli à son arrivée par le Premier ministre Ousmane Sonko.

Les chefs d'État de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, et de la Mauritanie, Mohammed Ould Ghazouani, et plusieurs délégations étrangères prennent part à cette rencontre portant sur le thème "L' Afrique face aux défis de stabilité, d'intégration et de souveraineté quelles solutions durables ?".

Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Malick Ndiaye, et le vice-ministre des Affaires étrangères du Japon prennent également part à la cérémonie officielle du forum.

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L'édition 2026 du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité va être rythmée par des présentations et des débats portant sur les enjeux sécuritaires de l'heure sur le continent africain.

C'est ainsi que deux sessions plénières seront organisées durant les deux jours de travaux, a indiqué le Centre des hautes études de défense et de sécurité, en charge des thématiques du Forum dans un é le CHEDS dans un communiqué.

La première porte sur le thème "Souveraineté et enjeux contemporains : l'Afrique entre périls et opportunités".

La deuxième aura pour thème "Intégration régionale et sécurité collective : opportunités ou défis pour les États africains ?".

Dans un contexte de menaces hybrides et de reconfiguration des alliances régionales, le Forum réunit des centaines d'experts, décideurs civils et militaires, ainsi que des représentants de la société civile pour analyser la notion de souveraineté face aux exigences d'intégration, assure le Centre des hautes études de défense et de sécurité.

Il indique que la rencontre va également servir de cadre de proposition de solutions concrètes pour la stabilité institutionnelle et renforcer les partenariats internationaux basés sur le respect mutuel.

"Dans un monde en pleine reconfiguration géopolitique, les défis de stabilité, d'intégration et de souveraineté se posent avec une acuité particulière pour le Continent africain, tant en son sein que dans ses rapports avec les autres acteurs de la scène internationale", mentionne le résumé de la note conceptuelle.

Selon la même source, les enjeux sécurité en Afrique sont multiformes nécessitent une synergie d'actions et de coopération entre les États.

"La persistance des conflits armés, l'expansion du terrorisme et de l'extrémisme violent, les effets néfastes des changements climatiques, la criminalité transnationale organisée, les pandémies, la cybercriminalité, sont autant de facteurs de fragilité économique et d'instabilité politique et institutionnelle des Etats africains", renseigne le texte.

"Cette édition, qui se veut celle de la maturité, après neuf exercices réussis, offrira un large cadre de rencontres et d'échanges à de nombreux hauts responsables politiques et des secteurs de la sécurité et de la défense ainsi qu'à des chercheurs, venant de tous les continents, à l'effet de formuler des proposions de solutions durables, susceptibles d'inspirer les actions quotidiennes des décideurs", mentionne le document.

Il signale que la rencontre de Dakar vise l'intégration des dimensions "humaine, environnementale, économique, sanitaire et technologique" pour mieux faire face "à la complexification constante des défis qui assaillent l'Afrique" tout en respectant la souveraineté des Etats.