Sénégal: La ville de Saint-Louis candidate pour accueillir la Journée internationale du Jazz 2027

Saint-Louis — La ville de Saint-Louis (nord) a officiellement déposé sa candidature pour accueillir l'édition 2027 de la Journée internationale du Jazz 2027 a-t-on appris du président de l'association Saint-Louis Jazz, Idriss Benjelloun.

Cet évènement culturel est porté par l'Unesco, l'organisation des Nations unies qui promeut la coopération dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication.

"Saint-Louis porte officiellement sa candidature pour accueillir la Journée internationale du Jazz 2027, sous l'égide de l'UNESCO et du Herbie Hancock Institute of Jazz", a-t-il déclaré ce week-end, lors d'un point de presse préparatoire à la 34e édition du Festival international de Jazz, prévue du 13 au 17 mai 2026.

Selon M. Benjelloun, "cette ambition est légitime. Dans la cité tricentenaire, le jazz n'est pas un invité, il est chez lui. La présence passée de grandes figures mondiales, telles que Herbie Hancock, le témoigne"

Célébrée chaque 30 avril, la Journée internationale du Jazz est un évènement mondial initié par l'UNESCO en 2011. Elle met en lumière ce genre musical en tant qu'outil de paix, de dialogue, de liberté et de coopération entre les peuples.