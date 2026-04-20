Sénégal: La ville de Saint-Louis candidate pour accueillir la Journée internationale du Jazz 2027

20 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — La ville de Saint-Louis (nord) a officiellement déposé sa candidature pour accueillir l'édition 2027 de la Journée internationale du Jazz 2027 a-t-on appris du président de l'association Saint-Louis Jazz, Idriss Benjelloun.

Cet évènement culturel est porté par l'Unesco, l'organisation des Nations unies qui promeut la coopération dans les domaines de l'éducation, de la science, de la culture et de la communication.

"Saint-Louis porte officiellement sa candidature pour accueillir la Journée internationale du Jazz 2027, sous l'égide de l'UNESCO et du Herbie Hancock Institute of Jazz", a-t-il déclaré ce week-end, lors d'un point de presse préparatoire à la 34e édition du Festival international de Jazz, prévue du 13 au 17 mai 2026.

Selon M. Benjelloun, "cette ambition est légitime. Dans la cité tricentenaire, le jazz n'est pas un invité, il est chez lui. La présence passée de grandes figures mondiales, telles que Herbie Hancock, le témoigne"

Célébrée chaque 30 avril, la Journée internationale du Jazz est un évènement mondial initié par l'UNESCO en 2011. Elle met en lumière ce genre musical en tant qu'outil de paix, de dialogue, de liberté et de coopération entre les peuples.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.