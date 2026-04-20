Afrique: Le 10e Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s'ouvre ce lundi à Diamniadio

Diamniadio — Le 10e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s'ouvre ce lundi au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD).

La cérémonie d'ouverture sera présidée par le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye.

L'édition 2026 de cet évènement international porte sur le thème "L'Afrique face aux défis de stabilité, d'intégration et de souveraineté : quelles solutions durables ?"

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Elle sera rythmée par des présentations et des débats portant sur les enjeux sécuritaires de l'heure sur le continent africain.

Deux sessions plénières seront organisées durant les deux jours de travaux, a indiqué le Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS), en charge des thématiques du Forum, selon un communiqué de cet institut de recherche sénégalais.

La première porte sur le thème "Souveraineté et enjeux contemporains : l'Afrique entre périls et opportunités". La deuxième a pour thème "Intégration régionale et sécurité collective : opportunités ou défis pour les États africains ?".

Dans un contexte de menaces hybrides et de reconfiguration des alliances régionales, le Forum réunira des centaines d'experts, de décideurs civils et militaires, ainsi que des représentants de la société civile pour analyser la notion de souveraineté face aux exigences d'intégration, assure le CHEDS.

Il indique que la rencontre va également servir de cadre de proposition de solutions concrètes pour la stabilité institutionnelle et de renforcement des partenariats internationaux basés sur le respect mutuel.