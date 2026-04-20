Sénégal: Soukeina Young remporte le prix féminin Henriette Dagri-Diabaté du Masa 2026

La chanteuse afro-pop ivoirienne Soukeina Young a remporté le prix féminin Henriette Dagri-Diabaté de la 14e édition du Marché des arts du spectacle africain d'Abidjan (Masa), clôturée samedi dans la capitale ivoirienne.

"La lauréate du prix féminin Henriette Dagri-Diabaté du Masa 2026 est Madame Soukeina Young", a annoncé la présidente du Sénat ivoirien, Kandia Camara, marraine de cette édition.

La lauréate, fille du célèbre regaeman ivoirien Alpha Blondy, a remporté la somme de six millions de francs CFA.

"C'est un honneur de recevoir ce prix. Je ne sais pas quoi dire, à part que je vis dans mes rêves d'enfant. J'ai une pensée pour Madame Henriette Dagri-Diabaté sans qui on ne serait pas là", a réagi l'artiste après avoir reçu son prix, le qualifiant de "cadeau de Dieu".

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"J'ai conscience qu'on n'a pas beaucoup d'artistes féminines, du coup j'espère faire partie de petits artistes qui participeront au rayonnement à l'international de mon pays. J'espère que je serais à la hauteur", a-t-elle lancé.

Soukeina dit avoir un projet d'album sur lequel elle travaille avec le producteur et manager Koné Dodo, qui a également collaboré avec son père Alpha Blondy.

En attendant l'aboutissement de ce projet, l'artiste va continuer à faire ses "live".

Sa prestation sur la scène du Masa a été d'ailleurs remarquée par son style afrobeat, pop urbain et reggae.