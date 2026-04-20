Sénégal: Soukeina Young remporte le prix féminin Henriette Dagri-Diabaté du Masa 2026

20 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)
Par Fatou Kiné Sène

La chanteuse afro-pop ivoirienne Soukeina Young a remporté le prix féminin Henriette Dagri-Diabaté de la 14e édition du Marché des arts du spectacle africain d'Abidjan (Masa), clôturée samedi dans la capitale ivoirienne.

"La lauréate du prix féminin Henriette Dagri-Diabaté du Masa 2026 est Madame Soukeina Young", a annoncé la présidente du Sénat ivoirien, Kandia Camara, marraine de cette édition.

La lauréate, fille du célèbre regaeman ivoirien Alpha Blondy, a remporté la somme de six millions de francs CFA.

"C'est un honneur de recevoir ce prix. Je ne sais pas quoi dire, à part que je vis dans mes rêves d'enfant. J'ai une pensée pour Madame Henriette Dagri-Diabaté sans qui on ne serait pas là", a réagi l'artiste après avoir reçu son prix, le qualifiant de "cadeau de Dieu".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"J'ai conscience qu'on n'a pas beaucoup d'artistes féminines, du coup j'espère faire partie de petits artistes qui participeront au rayonnement à l'international de mon pays. J'espère que je serais à la hauteur", a-t-elle lancé.

Soukeina dit avoir un projet d'album sur lequel elle travaille avec le producteur et manager Koné Dodo, qui a également collaboré avec son père Alpha Blondy.

En attendant l'aboutissement de ce projet, l'artiste va continuer à faire ses "live".

Sa prestation sur la scène du Masa a été d'ailleurs remarquée par son style afrobeat, pop urbain et reggae.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.