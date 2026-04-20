Afrique: Masa 2026 - Hugues Diaz dresse un bilan 'assez positif' de la participation sénégalaise

Le directeur des arts du Sénégal, Hugues Diaz, a tiré un bilan "assez positif" de la participation sénégalaise à la 14e édition du Marché des arts du spectacle africain d'Abidjan (Masa), clôturée samedi après une semaine d'activités.

"C'est un bilan assez positif qu'on tire de la participation sénégalaise. Le but, c'était d'assurer une présence à cette 14e édition du Masa, et comme on l'a vu, le stand [du Sénégal] n'a pas désempli", même s'il y a eu des moments où la fréquentation était "en dents de scie", a-t-il déclaré.

"Nous devons rassembler toutes les consultations que nous avons eues", a dit M. Diaz, selon qui des contacts "très prometteurs" ont été établis par la partie sénégalaise en perspective du développement des industries culturelles et créatives.

Il affirme que beaucoup d'organisations s'intéressent au projet d'incubateur porté par les autorités sénégalaises, lequel devrait contribuer à donner une plus grande impulsion au développement des industries créatives et culturelles.

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"Le but [de la participation sénégalaise au Masa] était surtout d'assurer une visibilité de toutes les troupes artistes" sénégalaises à la manifestation, a souligné Hugues Diaz.

Il a signalé que certains artistes ont déjà reçu "des propositions de tournée dans les pays du Nord et en Afrique".

M. Diaz a ajouté qu'un bilan sera fait une fois à Dakar, qui permettra de décliner les chiffres de la participation sénégalaise et de révéler "les contacts les plus probants" qui permettront de concrétiser le travail entamé et de faire le suivi.

Il a salué la qualité des oeuvres et la bonne organisation du Masa 2026, évoquant à ce sujet "une édition très élevée".

"Pour certains artistes sénégalais, ce marché a été un grand moment d'apprentissage parce que c'était leur première participation. Je crois que désormais nous avons de quoi enrichir le landerneau culturel sénégalais", a-t-il conclue.

Le Grand Théâtre de Dakar et le Fonds des cultures urbaines et des industries culturelles et créatives font partie des structures représentées à cette 14e édition qui a pris fin samedi.