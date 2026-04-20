Sénégal: Gaya - Plus de 500 personnes bénéficient de consultations ophtalmologiques gratuites

Gaya — Plus de 500 patients de la commune de Gaya et des villages environnants de cette partie du département de Dagana (nord) ont bénéficié de consultations ophtalmologiques gratuites, ce week-end, à l'initiative du Cercle de réflexion et d'action citoyenne (CREC), dirigé par Babacar Toumbou.

"Cette activité s'inscrit dans notre dynamique d'appui au développement local. C'est dans cette optique que nous avons initié ce programme, qui a permis de toucher plus de 500 personnes", a déclaré M. Toumbou, enseignant-chercheur en mathématiques et statistiques appliquées à l'Université Iba Der Thiam de Thiès.

Selon lui, cette initiative a été rendue possible grâce à un partenariat impliquant notamment des partenaires basés à l'étranger, en Amérique du Nord et en Europe en particulier.

Créé en février 2014, le CREC est un mouvement citoyen oeuvrant dans les domaines social et communautaire, avec une attention particulière portée aux jeunes et aux femmes.

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"Notre ambition est de contribuer au développement de la commune de Gaya avec une forte mobilisation des forces vives autour d'actions concrètes. Notre mouvement se veut un levier pour renforcer ses actions de développement", a-t-il expliqué.

Il a souligné que le choix porté sur la santé oculaire répond à une préoccupation croissante dans cette zone à vocation agricole où les populations sont fortement exposées au soleil.

A cela s'ajoute l'utilisation accrue des écrans, qui affecte également la santé visuelle, y compris chez les jeunes, dit-il.

Au cours de cette opération, certains patients ont reçu des lunettes, tandis que d'autres ont bénéficié de prescriptions médicales adaptées à leurs besoins.