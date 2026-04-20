Sénégal: Cheikh Ibrahima Fall, la voix du pays sur la radio municipale Treichville FM

Installé en Côte d'Ivoire depuis 1997, le journaliste et animateur culturel d'origine sénégalaise Cheikh Ibrahima Fall s'est imposé comme l'une des principales voix de la radio municipale de Treichville, à Abidjan, contribuant ainsi au renforcement des liens entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire.

Depuis le studio François Albert Amichia, situé à l'immeuble Soprim, non loin du Palais de la culture de Treichville, celui que les auditeurs surnomment affectueusement "Koch Barma" anime, trois fois par semaine, des émissions en langue wolof destinées principalement aux ressortissants sénégalais vivant en Côte d'Ivoire.

Son émission intitulée "Penthioum Sénégal", est diffusée les mardis et mercredis de onze heures à midi sur la fréquence 93.6. Elle propose un contenu culturel, musical et sur la vie ainsi que le quotidien de la diaspora sénégalaise en Côte d'Ivoire, en excluant volontairement les sujets politiques. Au programme, des titres emblématiques de la musique sénégalaise "mbalax", mais aussi des informations pratiques et communautaires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'animateur met aussi en exergue dans son émission les événements culturels associant des artistes sénégalais en Côte d'Ivoire, à l'image des prestations annoncées du rappeur Ngaaka Blindé ou du chanteur Youssou Ndour, tête d'affiche du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo (FEMUA), organisé par le groupe Magic System. Il relaie également des rendez-vous religieux, dont la Hadratoul Jummah internationale prévue le 8 mai prochain à l'espace lagunaire du Palais de la Culture de Treichville à Abidjan

Selon lui, ces annonces visent à mobiliser la communauté sénégalaise et à encourager la solidarité autour des initiatives portées par ses membres.

Une histoire ancienne entre Treichville et le Sénégal

Cheikh Ibrahima Fall rappelle que la commune de Treichville entretient des liens historiques étroits avec le Sénégal. "Le Sénégal et Treichville, c'est une longue histoire", souligne-t-il, évoquant l'installation des premiers Sénégalais dans cette zone ainsi qu'à Tiassalé, au nord d'Abidjan.

Il cite plusieurs figures marquantes de cette présence sénégalaise, dont El Hadji Papa Sow ou encore Gorgui Médoune Cissé, présenté comme l'un des bâtisseurs de la mosquée de Treichville, érigée par des Sénégalais et dont l'imam est désigné par le khalife général des Tidianes. L'animateur rappelle également les liens historiques entre des familles sénégalaises et le premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, notamment à travers son union avec Khadija Racine Sow.

"Former, informer, éduquer et orienter"

Outre "Penthioum Sénégal", Cheikh Ibrahima Fall anime le vendredi soir, de 21 heures à 22 heures, l'émission "Sénégalaisement vôtre". À travers ces programmes, il s'est fixé pour mission de transmettre l'histoire et les valeurs du Sénégal aux jeunes générations nées en Côte d'Ivoire.

"Nous parlons du Sénégal, de son histoire, mais aussi de notre vécu ici. Il s'agit d'orienter, de sensibiliser et de maintenir le lien avec le pays d'origine", explique-t-il. Ses émissions, dont le slogan est "former, informer, éduquer et orienter", servent également de cadre de médiation sociale, permettant parfois de renouer des liens familiaux distendus. L'animateur insiste aussi sur l'éducation des jeunes et le rôle des parents, qu'il invite à dialoguer davantage avec leurs enfants, dans un contexte marqué par l'omniprésence des téléphones portables.

Un parcours atypique

Le parcours de "Koch Barma" illustre une ascension singulière. À son arrivée en Côte d'Ivoire, après le décès de son père, il exerce d'abord comme vendeur d'oignons et de pommes de terre dans les marchés d'Abidjan, après un échec scolaire.

Sa vie bascule lors d'un événement communautaire sénégalais où ses talents d'orateur attirent l'attention de la journaliste ivoirienne Marie Catherine Koissy, qui l'intègre par la suite dans une cellule de communication, avant de l'orienter vers la radio. Après une formation en audiovisuel, Cheikh Ibrahima Fall entame une carrière d'animateur qu'il n'avait pas envisagée, mais qu'il embrasse pleinement depuis plus de deux décennies. Aujourd'hui, il accompagne régulièrement les artistes sénégalais en déplacement en Côte d'Ivoire, tels que Pape Diouf, Alioune Mbaye Nder, Coumba Gawlo ou Titi.

Il a également pris part à l'animation de spectacles dans le cadre du Marché des arts du spectacle africain d'Abidjan (MASA), notamment à la salle Yelam's de Treichville. À travers son engagement radiophonique, Cheikh Ibrahima Fall continue ainsi à promouvoir la culture sénégalaise en terre ivoirienne, tout en contribuant au renforcement des liens entre les communautés.