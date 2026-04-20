Afrique: Le MASA reçoit la certification ISO 202121 pour sa gestion durable et responsable

L'organisation panafricaine Orun Africa, a décerné au Marché des arts du spectacle africain d'Abidjan (MASA), un événement biennal de promotion des arts vivants africains, la certification ISO 20121, une norme internationale dédiée au management responsable des activités évènementielles, a constaté l'APS.

La certification ISO 202121, a été décerné, samedi, lors de la cérémonie de clôture de la 14e édition du MASA, tenue au Palais de la culture de Treichville. Cette édition s'est tenue du 11 au 18 avril 2026. Selon les représentants de l'organisme certificateur, cette reconnaissance "témoigne de l'engagement du MASA en faveur d'une organisation durable, inclusive et respectueuse de son environnement". Le diplôme a été remis à la ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remark, et au directeur général du MASA, Abdramane Kamaté.

Réagissant à cette distinction, M. Kamaté a salué la reconnaissance d'un travail de longue haleine, fruit de plusieurs mois d'efforts en matière d'organisation interne et de gestion de l'événement. "C'est une satisfaction d'aboutir à cette certification", qui consacre les efforts consentis pour faire du MASA un événement écoresponsable", a-t-il déclaré. Il a ajouté que cette reconnaissance constitue également "une opportunité" pour renforcer les partenariats, en mettant en avant les standards atteints par l'événement en matière de durabilité.

Abdramane Kamaté a magnifié l'identité africaine du MASA, tout en saluant son ouverture à l'international. "Le MASA reste attaché à son appellation, mais il est déjà un événement à dimension mondiale", a-t-il affirmé, relevant la participation d'artistes venus non seulement d'Afrique et de sa diaspora, mais aussi de pays comme le Timor, le Chili, la Russie, les États-Unis, l'Inde ou encore l'Iran.

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Au cours de cette édition, certains participants ont évoqué l'idée d'un "Marché mondial des arts du spectacle d'Abidjan", en raison de la diversité des nationalités représentées. Créé à l'issue de la deuxième Conférence des ministres de la Culture et de la Francophonie tenue à Liège (Belgique) en 1990, le MASA a connu sa première édition en 1993 à Abidjan, à l'initiative de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et du ministère ivoirien de la Culture.