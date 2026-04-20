Ile Maurice: Plus de 1 400 cas, propagation dans plusieurs régions

Le chikungunya connaît une forte progression avec 1 415 cas enregistrés depuis le début de l'année. Actuellement, 148 cas sont actifs.

Ces cas ont principalement été recensés dans plusieurs régions, notamment à Plaisance, Stanley, Roche-Brunes, Palma et Vacoas. Toutefois, les autorités notent une propagation récente vers le sud, notamment à Tyack.

Face à cette situation, les autorités sanitaires appellent à une mobilisation collective. La population est invitée à éliminer les eaux stagnantes, à utiliser des répulsifs, à porter des vêtements couvrants et à assurer l'entretien des espaces extérieurs afin de limiter la prolifération des moustiques.

Des opérations de terrain sont également menées avec le soutien de la Special Mobile Force, des pompiers et des autorités locales. Le maire de Beau-Bassin-Rose-Hill a notamment intensifié les campagnes de sensibilisation dans sa région.

Les autorités insistent : la vigilance et la collaboration de la population restent essentielles pour freiner la propagation de ces maladies et protéger la communauté.