Ile Maurice: Familles et curieux au rendez-vous à la State House

19 Avril 2026
L'Express (Port Louis)
Par Aurélio Prudence

À l'occasion des célébrations de la fête nationale et de la Journée internationale des monuments et des sites, la State House a exceptionnellement ouvert ses portes au public ce week-end. Cette initiative permet aux Mauriciens de découvrir l'un des lieux les plus emblématiques du pays dans une ambiance conviviale et familiale.

Accessible gratuitement de 9 à 16 heures, cet «Open Day» offre une occasion unique de visiter les jardins et les espaces extérieurs de la State House, résidence officielle du président de la République. Les visiteurs peuvent ainsi profiter d'un cadre verdoyant et chargé d'histoire, habituellement fermé au grand public.

Au-delà de la visite, un large éventail d'activités est proposé aux petits et aux grands. Les organisateurs ont misé sur une programmation diversifiée, incluant des stands de produits locaux et alimentaires, une exposition d'artefacts de la State House, ainsi qu'une exposition photographique réalisée par le Media Trust. Des animations culturelles, orchestrées notamment par le «Committee for the Promotion of National Unity», viennent également rythmer ces deux journées.

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  •  Le président Dharam Gokhool a rencontré plusieurs visiteurs.
  •  Anita Larche est apicultrice.
  • Anne Fruit D ile.
  •  Des arrangements floraux ont été présentés.
  •  M. et Mme Towfeek Kauroo.
  •  Un bilan de santé gratuit a été proposé au public.
  •  Les petits ont participé aux activités ludiques organisées sur place.
  •  Des enfants profitant d'un moment de détente.
  • Sara Thanoo en compagnie de sa maman Minakshi et Shiam Thanoo.
  •  Aurélie, LaEtitia et Jessica.
  •  L'équipe d'IFK Kyokushin Karate Mauritius.
  •  Les scouts de Tranquebar.
  • Jodarsen, de Roots Arts.

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