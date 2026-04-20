Ile Maurice: PMQT - Chagos, Silver Bank et prisons au coeur des débats

La session parlementaire du mardi 21 avril s'annonce particulièrement dense et scrutée de près, dans la continuité de la reprise politique observée la semaine dernière. Le retour remarqué de Paul Bérenger, de Joanna Bérenger et de Chetan Baboolall avait déjà suscité un regain d'attention autour des travaux de l'Assemblée nationale. Cette semaine encore, les projecteurs seront braqués sur les échanges en raison des nombreuses interpellations adressées au Premier ministre(PM), Navin Ramgoolam, lors de la Prime Minister's Question Time (PMQT), mais aussi des questions aux différents ministres.

La séance débutera, comme le veut la tradition, par la Private Notice Question du leader de l'opposition, Joe Lesjongard, un exercice souvent révélateur des tensions et priorités politiques du moment. S'ensuivra la PMQT, moment clé où le chef du gouvernement devra répondre à une série de questions couvrant des enjeux économiques, institutionnels, sécuritaires et sociaux.

Par la suite, les députés adresseront leurs interrogations aux ministres, avant que l'Assemblée ne se penche sur l'agenda législatif, notamment la présentation en première lecture de l'Electronic Transactions (Amendment) Bill et les débats autour du Certificate of Character Bill, appelé à être examiné et soumis au vote.

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PMQT dominée par des enjeux clés

La PMQT devrait être marquée par une diversité de sujets traduisant les préoccupations actuelles du pays. Parmi les premières questions attendues, celle du député Raviraj Beechook sur le projet de mise en place d'une zone économique spéciale à Côte-d'Or. Il demandera au PM de préciser les incitations prévues pour attirer promoteurs, développeurs et opérateurs, le coût financier pour l'État et les retombées économiques anticipées, notamment en matière d'investissements directs étrangers et de création d'emplois.

Sur le plan international, le député Ashley Ramdass interpellera le chef du gouvernement sur les implications du jugement rendu le 31 mars par la Cour suprême du British Indian Ocean Territory sur l'accord signé entre le Royaume-Uni et Maurice sur l'archipel des Chagos, incluant Diego Garcia.

Les enjeux financiers et de gouvernance ne seront pas en reste. Le député Roshan Jhummun s'intéressera à la situation de la SBM Holdings Ltd, demandant des précisions sur la participation de l'État dans cette institution bancaire et le montant des prêts toxiques radiés entre 2014 et 2024. Il cherchera également à obtenir des informations sur les actions entreprises pour récupérer ces fonds et les responsabilités éventuelles des instances dirigeantes de l'époque.

Les questions liées à la sécurité et l'administration publique occuperont également une place importante. Le député Nitish Beejan se penchera sur les activités de la Police Family Protection Unit de la division nord, notamment le nombre de cas traités depuis janvier 2026, les délais de réponse et les taux de résolution. Il s'interrogera aussi sur les fréquents transferts de personnel observés ces dernières années.

Dans la même veine, Ludovic Caserne questionnera le PM sur les postes vacants dans la section Finance and Revenue de la force policière, un sujet révélateur des défis en matière de ressources humaines dans les services publics.

La question de la transparence dans la fonction publique sera soulevée par la députée Anabelle Savabaddy, qui demandera quelles mesures sont envisagées pour garantir un recrutement plus transparent et fondé sur la méritocratie, en lien avec le renforcement des pouvoirs de l'Equal Opportunities Commission. Du côté de Rodrigues, le député Francisco François cherchera à faire le point sur les amendements envisagés à la Rodrigues Regional Assembly Act et leur éventuelle adoption avant les prochaines élections régionales.

Par ailleurs, plusieurs affaires sensibles devraient alimenter les échanges.Joanna Bérenger interrogera le PM sur le dossier Silver Bank, notamment les investigations menées, la possibilité d'indemnisation des déposants et l'éventualité d'une enquête publique. De son côté, le député Adrien Duval évoquera l'affaire des 45 officiers pénitentiaires supposément référés à la Financial Crimes Commission pour enrichissement inexpliqué, mais dont la transmission a été niée, soulevant des interrogations sur la gestion et le suivi de ces dossiers.

Les conditions dans les prisons seront également abordées par Khushal Lobine, qui s'appuiera sur le rapport annuel 2025 de la National Human Rights Commission pour questionner les mesures correctives envisagées afin d'aligner les établissements pénitentiaires mauriciens sur les normes internationales. Enfin, Manoj Seeburn reviendra sur l'élévation de Maurice au statut SDDS+ par le Fonds monétaire international, interrogeant le gouvernement sur les réformes ayant conduit à cette reconnaissance et sur ses bénéfices économiques.

Les ministres sous pression

Au-delà de la PMQT, les questions adressées aux ministres devraient offrir un panorama des préoccupations quotidiennes des citoyens. La députée Rubna Daureeawo interpellera le ministre des Technologies de l'information, Avinash Ramtohul, sur l'avenir des bureaux de poste, demandant une liste des établissements sujettes à des rénovations ou fermetures et les alternatives envisagées pour les habitants des régions concernées.

Dans le domaine culturel, Kevin Lukeeram demandera au ministre Mahen Gondeea des précisions sur la réouverture du musée de Mahébourg et les travaux entrepris. De son côté, Avinash Ramkalawon questionnera le même ministre sur la mise en place d'infrastructures adaptées pour promouvoir les arts auprès des jeunes.

Le sport ne sera pas en reste, avec une question du député indépendant Franco Quirin au ministre Deven Nagalingum concernant la composition du comité intérimaire chargé de gérer l'Association mauricienne de badminton après la dissolution de son comité directeur. Les critères de sélection des membres seront au coeur de cette interrogation.

Les questions liées à la gouvernance et à la légalité seront également présentes. Adrien Duval interpellera l'Attorney General, Gavin Glover, sur le nombre d'ordonnances judiciaires émises pour l'interception et la surveillance des télécommunications depuis janvier 2025, ainsi que sur les mécanismes d'exécution de ces décisions.

Sur le plan énergétique, Joanna Bérenger adressera une question au ministre Patrick Assirvadenconcernant les projets d'installations hybrides d'énergie renouvelable à Belle-Vue, notamment les retards, éventuelles violations contractuelles et contestations des propriétaires fonciers.

La députée Stephanie Anquetil questionnera le ministre des Transports, Osman Mahomed,sur une affaire présumée d'acquisition de pièces de rechange contrefaites par la National Transport Corporation, demandant si une enquête a été initiée. Par ailleurs, Franco Quirin reviendra sur l'introduction de la plateforme Ala-lila, soutenue par Uber, et sa conformité avec la réglementation locale.

Les enjeux de santé publique seront soulevés par Reza Saumtally, qui interrogera le ministre Anil Bachoo sur les mesures prises pour lutter contre l'usage des dispositifs de vapotage, notamment par des jeunes. Dans le secteur agricole, Ram Etwareea demandera au ministre Arvin Boolell des informations sur les terres agricoles inexploitées et les mesures envisagées pour encourager leur mise en culture, dans un objectif de sécurité alimentaire.

Enfin, la question de l'intelligence artificielle (IA) sera abordée par Roshan Jhummun, qui interpellera le ministre Avinash Ramtohul sur l'impact du déploiement de l'IA sur les infrastructures numériques, notamment en termes de bande passante et de couverture réseau.

Au terme de cette journée parlementaire, les travaux législatifs devraient également retenir l'attention, avec la présentation de l'Electronic Transactions (Amendment) Bill, visant à adapter le cadre légal aux évolutions numériques. Il sera suivi des débats sur le Certificate of Character Bill, un texte susceptible de soulever des discussions sur les questions de sécurité, de justice et de droits individuels.