Ile Maurice: Un patient de 63 ans dans un état critique, des contrôles lancés

La situation de la leptospirose reste préoccupante avec 15 cas recensés depuis le début de l'année. Le dernier cas concerne un homme de 63 ans, habitant la région de Roche-Bois. Admis depuis le 14 avril à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, il se trouve actuellement dans un état critique à l'unité de soins intensifs, souffrant de complications liées à la maladie. Il reçoit tous les traitements nécessaires.

Selon le Dr Fazil Khodabocus, des exercices de contrôle débuteront à partir de ce lundi 20 avril au domicile du patient, sur son lieu de travail ainsi que dans les zones avoisinantes. Le médecin appelle également les personnes exerçant des métiers à risque ou physiques à porter les équipements de protection nécessaires.

Un autre patient, admis à l'hôpital sir Anerood Jugnauth, a pu quitter l'établissement hier après l'amélioration de son état de santé. À ce jour, trois décès liés à la leptospirose ont été enregistrés.