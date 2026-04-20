Ile Maurice: Appel à une réhabilitation urgente

À proximité immédiate d'Arab Town, à l'arrière du stade sir Gaëtan Duval, un terrain laissé à l'abandon inquiète de plus en plus habitants et commerçants du quartier. Face à une situation jugée préoccupante, ils lancent un appel pressant aux autorités pour une intervention rapide. Roshan Seeboo, président de la Boundary Coriolis Railway Association, évoque des dérives observées régulièrement, en particulier en matinée. «Nous avons rencontré plusieurs collégiens qui viennent consommer des produits illicites sur ce terrain. Certaines personnes viennent même leur en fournir», affirme-t-il.

Des signalements ont déjà été faits à la police. Pour les riverains, le nettoyage du site constitue une première étape essentielle afin de limiter ces pratiques et sécuriser les environs.

Au-delà de l'entretien, une proposition revient avec insistance : la transformation du terrain en parking. «On nous parle d'un manque de fonds, mais un parking payant pourrait générer des revenus pour l'État», avancent les commerçants. Un ancien projet visant à convertir cet espace en foire avait été abandonné, suite à l'opposition de certains habitants. Les préoccupations ne s'arrêtent pas là.

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Roshan Seeboo suggère également la mise en place d'un bureau du CEB à proximité de celui de la CWA, afin de faciliter les démarches administratives. «Aujourd'hui, les habitants doivent se rendre à Beau-Bassin. Ce serait un vrai soulagement, surtout pour les personnes âgées», souligne-t-il.