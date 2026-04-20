Congo-Kinshasa: Une enquête ouverte pour des soupçons d'irrégularités quant au financement d'un documentaire sur le Génocost

En RDC, alors que de nouvelles allégations de détournement d'une partie des fonds destinés aux victimes de la guerre de Kisangani dans les années 2000 refont surface, le ministre d'État à la Justice a ordonné l'ouverture d'enquêtes sur un contrat conclu entre le Frivao (chargé de gérer ces indemnités payées par l'Ouganda) et une société congolaise pour la réalisation d'un documentaire sur le génocide pour des gains économiques (Génocost).

Selon le communiqué du ministère de la Justice, les informations disponibles font apparaître de fortes présomptions d'irrégularités autour de ce marché public. Il est question d'un décaissement de plus d'un million de dollars américains, dont une partie resterait sans justification.

Le ministère évoque aussi l'absence de production conforme aux clauses contractuelles, ainsi que de possibles violations des règles de gestion des finances publiques et de passation des marchés publics.

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Dans ce dossier sensible, les fonds concernés proviennent du mécanisme d'indemnisation des activités illicites de l'Ouganda dans le nord-est du pays dans les années 2000, via l'établissement public Frivao. Kampala doit verser 325 millions de dollars à la RDC en cinq annualités de 65 millions en vertu d'une décision de la Cour internationale de Justice. En toile de fond, un contrat portant sur un documentaire consacré au Génocost.

Guillaume Ngefa demande donc au procureur général près la Cour de cassation d'identifier les personnes impliquées et d'engager les poursuites appropriées. Auditions, perquisitions, saisies, réquisitions bancaires et gels d'avoirs sont également suggérés.

De son côté, l'entourage du patron de la société DIVO qui devait réaliser le documentaire se dit serein. « On est en train de fournir au garde des Sceaux tous les éléments contradictoires qui n'étaient pas à sa disposition, selon lui. »