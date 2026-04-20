Afrique: Télécoms - Le groupe Sonatel réalise un résultat net consolidé de 113,8 milliards de FCFA au premier trimestre 2026

A l'issue du premier trimestre 2026, le groupe Sonatel, présent au Mali, en Guinée, en Guinée-Bissau et en Sierra Leone a réalisé un résultat net consolidé de 113,8 milliards FCFA.

Par rapport au premier trimestre 2025 où il se situait à 108,4 milliards FCF, le résultat net de la période sous revue connait une croissance de 4,5%. « Le Groupe Sonatel poursuit sa croissance rentable malgré un contexte de concurrence accrue, de contraintes réglementaires toujours fortes et d'augmentation des coûts de l'énergie », se sont félicités les responsables de la société de téléphonie.

Le chiffre d'affaires a enregistré une croissance de 6,9% à 504,2 milliards FCFA principalement grâce aux offres Data, Orange Money et Internet fixe.

Concernant l'Ebitdaal, il est en hausse de 9,8% à 242,6 milliards FCFA contre 221,1 milliards FCFA au 31mars 2025.

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Les investissements réalisés par le groupe Sonatel se situent à 83,4 milliards FCFA contre 75,2 milliards FCFA au premier trimestre 2025, soit une hausse de 11,6%.

Concernant les résultats opérationnels, la direction du groupe Sonatel note « une croissance de tous les parcs à l'exception du mobile, impacté par le durcissement des règles d'identification des clients ». Le nombre de client du mobile s'établit à 40,7 millions au 31 mars 2026, en baisse de 2,9% par rapport au 31 mars 2025. Le parc 4G atteint pratiquement 23 millions de clients, tandis que le haut débit fixe poursuit sa progression et atteint 1,1 millions de clients, porté par la fibre. La base de clients Orange Money a progressé de 5,5 %, pour atteindre 13,6 millions de clients.