Afrique de l'Ouest: Réunion entre les autorités de l'UEMOA et le FMI - Les performances économiques de l'Union passées à la loupe

Le Gouverneur de la Bceao, Jean-Claude Kassi Brou, a pris part, le 16 avril 2026, à Washington D.C., à la réunion de haut niveau entre les autorités de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) et le Département Afrique du Fonds monétaire international (Fmi), autour du thème « Maintenir la stabilité macroéconomique et la viabilité externe pour préserver la dynamique de croissance dans l'Uemoa».

Selon un communiqué de presse, cette rencontre de haut niveau a réuni les principaux responsables économiques et financiers de l'Union, notamment les membres du Conseil des Ministres et les chefs des organes et institutions communautaires ainsi que la Direction du Département Afrique du Fmi. Elle a été rehaussée par la présence du Directeur général adjoint du Fmi M. Okamura et du nouveau Directeur du Département Afrique Zeine Zeidane.

«Ce traditionnel meeting vise à examiner les performances économiques récentes de la région, identifier les principaux risques et définir des orientations de politiques économiques adaptées dans un environnement international marqué par de fortes incertitudes », explique-t-on.

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Les échanges ont mis en évidence la résilience des économies de l'Union, caractérisée par une croissance soutenue, parmi les plus élevées au monde, une inflation globalement maîtrisée ainsi qu'une amélioration de la position extérieure. Il a été également relevé les progrès enregistrés en matière de consolidation budgétaire ayant permis une atténuation du déficit budgétaire et une réduction progressive de la dette publique dans plusieurs États membres.

Les participants ont toutefois souligné la persistance de vulnérabilités, notamment le niveau encore élevé de l'endettement, l'augmentation du coût du service de la dette ainsi que l'accroissement de l'exposition des banques au risque souverain, susceptibles d'affecter la stabilité financière.

Ils ont, par ailleurs, attiré l'attention sur les risques externes, en particulier les tensions géopolitiques, exacerbées par la crise au Moyen-Orient qui pourraient entraîner des hausses des prix des matières premières énergétiques et alimentaires ainsi qu'un durcissement des conditions financières internationales. La matérialisation de tels risques pourrait affecter les réserves de change, raviver les pressions inflationnistes et peser négativement sur la croissance.

Dans ce contexte, il a été souligné la nécessité de maintenir des politiques macroéconomiques prudentes bien calibrées, de poursuivre les efforts de consolidation budgétaire, de renforcer la mobilisation des ressources internes et de mettre en oeuvre une gestion rigoureuse de la dette publique, afin de préserver la soutenabilité des finances publiques et la viabilité extérieure.

Le rôle central de la politique monétaire dans la préservation de la stabilité des prix a été relevé. Aussi, il a été recommandé de renforcer la supervision du secteur financier, d'améliorer la qualité des actifs bancaires et de poursuivre les réformes visant à limiter les risques systémiques.

Au terme des travaux, les participants ont réaffirmé leur engagement à consolider les acquis en matière de stabilité macroéconomique, à renforcer la résilience des économies de l'Union face aux chocs et à poursuivre les réformes structurelles nécessaires pour soutenir une croissance forte, durable et inclusive au sein de l'Uemoa.

Les échanges ont également été marqués par les hommages rendus à Aemro Abebe Selassie, Directeur du Département Afrique du Fmi, en fin de mission au sein de l'Institution. À cette occasion, le Gouverneur Jean-Claude Kassi Brou lui a exprimé sa gratitude pour son soutien constant à la Bceao, ainsi que pour la qualité de leur collaboration. Il a également adressé ses mots de bienvenue à son successeur, Zeine Zeidane, tout en l'assurant de sa disponibilité à poursuivre et renforcer la coopération entre la Banque Centrale et le département Afrique du Fmi.