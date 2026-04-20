Sénégal: Assemblées annuelles 2026 - La Banque africaine de développement annonce une conférence de presse le 23 avril prochain

En prélude à ses Assemblées annuelles 2026, le Groupe de la Banque africaine de développement organise une conférence de presse le 23 avril, à 10h en mode hybride.

Dans un communiqué de presse, la Bad souligne que les Assemblées annuelles sont l'événement le plus important du Groupe. Elles réunissent chaque année, environ 3 000 délégués et participants, permettant à l'institution de faire le point, avec ses actionnaires, sur les progrès réalisés au cours de l'année écoulée.

Elles constituent un forum unique d'échange sur des questions clés concernant le développement de l'Afrique pour les représentants des gouvernements, des entreprises, de la société civile, des groupes de réflexion, des universités et des médias.

Les Assemblées annuelles 2026 du Groupe de la Banque africaine de développement se tiendront du 25 au 29 mai à Brazzaville, en République du Congo sur le thème : « Mobiliser des ressources à grande échelle pour le financement du développement de l'Afrique dans un monde fragmenté ».

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La conférence de presse sera animée par Mme Chioma A. Onukogu, secrétaire générale par intérim et Kevin Urama, économiste en chef et vice-président par intérim chargé de la gouvernance économique et de la gestion des connaissances à la Banque africaine de développement.