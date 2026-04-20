Sénégal: Assemblées annuelles 2026 - La Banque africaine de développement annonce une conférence de presse le 23 avril prochain

20 Avril 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

En prélude à ses Assemblées annuelles 2026, le Groupe de la Banque africaine de développement organise une conférence de presse le 23 avril, à 10h en mode hybride.

Dans un communiqué de presse, la Bad souligne que les Assemblées annuelles sont l'événement le plus important du Groupe. Elles réunissent chaque année, environ 3 000 délégués et participants, permettant à l'institution de faire le point, avec ses actionnaires, sur les progrès réalisés au cours de l'année écoulée.

Elles constituent un forum unique d'échange sur des questions clés concernant le développement de l'Afrique pour les représentants des gouvernements, des entreprises, de la société civile, des groupes de réflexion, des universités et des médias.

Les Assemblées annuelles 2026 du Groupe de la Banque africaine de développement se tiendront du 25 au 29 mai à Brazzaville, en République du Congo sur le thème : « Mobiliser des ressources à grande échelle pour le financement du développement de l'Afrique dans un monde fragmenté ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La conférence de presse sera animée par Mme Chioma A. Onukogu, secrétaire générale par intérim et Kevin Urama, économiste en chef et vice-président par intérim chargé de la gouvernance économique et de la gestion des connaissances à la Banque africaine de développement.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.