Afrique de l'Ouest: UEMOA - Les intentions d'émissions de titres publics par les Etats chiffrées à plus de 3 000 milliards de FCFA pour le 2eme trimestre 2026.

Le volume global prévisionnel des émissions de titres publics des Etats de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) sur le marché financier régional au titre du 2eme trimestre 2026, a été chiffré à plus de 3 000 milliards de FCFA par Mme Oulimata Ndiaye Diassé Directeur de UMOA-Titres.

Dans sa note aux investisseurs, Mme Diassé estime que sur ce trimestre, les intentions font état d'un montant de 3 076 milliards de FCFA dont 1 050 milliards de FCFA au titre des bons assimilables du Trésor et 2 026 milliards de FCFA au titre des obligations assimilables du Trésor.

Dans le calendrier détaillé qui a été élaboré par la direction de UMOA-Titres, les intentions d'émissions tous titres confondus diffèrent d'un Etat à un autre. Par ordre d'importance, la Côte d'Ivoire vient en tête avec 980 milliards, suivie par le Sénégal avec 658 milliards, le Niger avec 420 milliards, le Mali avec 380 milliards, le Burkina Faso avec 272,5 milliards, le Togo avec 188 milliards, la Guinée Bissau avec 95 milliards et le Bénin avec 82 milliards.