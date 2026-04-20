Congo-Kinshasa: Reprise des combats à Masisi M23-Wazalendo après quelques jours d'accalmie

De violents affrontements ont repris depuis dimanche 19 avril dans le territoire de Masisi, au Nord-Kivu, opposant les rebelles de l'AFC-M23 à une coalition de combattants Wazalendo, partaniares des Forces armées de la RDC, d'après des sources concordantes.

Les combats se poursuivaient intensément ce lundi 20 avril au matin dans le village de Mitimingi, situé dans le groupement d'Ufamandu 2, selon plusieurs sources locales.

Cette reprise des hostilités intervient après un peu plus de quatre jours d'accalmie dans cette zone déjà fragilisée par l'insécurité.

Une contre-offensive des Wazalendo

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

D'après des sources de la société civile locale, les combattants Wazalendo ont lancé une attaque aux environs de 4 heures du matin contre les positions de l'AFC-M23, alors que les rebelles progressaient déjà en direction de la localité de Mitimingi.

Selon ces mêmes sources, cette offensive serait une riposte à une attaque menée dimanche par l'AFC-M23 contre une position des Wazalendo du groupe PARECO, Forces de frappe dans le village voisin de Kashuka, également situé dans le groupement d'Ufamandu 2.

Toute la matinée de lundi, des détonations d'armes lourdes et légères étaient entendues dans plusieurs localités environnantes.

Plusieurs groupes armés impliqués

Selon des sources locales, deux factions du PARECO, alliées aux Maï-Maï Lamuka du dénommé Noah Maachano, participeraient aux combats contre les rebelles de l'AFC-M23.

La reprise des affrontements aggrave davantage la crise humanitaire déjà préoccupante dans cette partie du territoire de Masisi, déplore la société civile.