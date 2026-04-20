Afrique Centrale: Première mission de terrain pour James Swan, nouveau chef de la MONUSCO au Nord-Kivu

Le nouveau Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la MONUSCO, James Swan, a entamé ce lundi 20 avril, une tournée dans la province du Nord-Kivu, marquant sa première descente sur le terrain depuis sa prise de fonctions il y a deux semaines.

À son arrivée à Beni, chef-lieu provisoire de la province, il a été accueilli à l'aéroport de Mavivi par les autorités provinciales.

Sécurité et consultations au cœur de la visite

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Cette mission est principalement axée sur la situation sécuritaire dans l'Est du pays ainsi que sur les échanges avec les différents acteurs locaux.

À Beni, première étape de cette tournée, James Swan doit multiplier les consultations avec les autorités provinciales, des responsables politiques ainsi que des représentants de la société civile.

L'objectif affiché est de faire le point sur l'évolution de la situation sécuritaire et de recueillir les préoccupations exprimées par les acteurs locaux.

Une visite attendue dans le territoire de Beni

Le chef de la MONUSCO prévoit également une descente dans le territoire de Beni, zone régulièrement ciblée par les attaques des miliciens des ADF.

Cette visite de terrain devrait lui permettre d'évaluer la réalité sécuritaire sur place et d'examiner les pistes susceptibles de renforcer la réponse de la Mission onusienne face aux groupes armés, notamment en matière de protection des civils.

Cette mission constitue la première visite de James Swan dans l'Est de la RDC depuis sa nomination à la tête de la MONUSCO. Sa tournée au Nord-Kivu doit s'achever ce mardi 21 avril.