Afrique: Retour des Afrodescendants au pays - La présidente de ADDI déroule le programme du séjour

20 Avril 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par DRCP/MAE

Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, Bêbgnasgnan Stella Eldine Kabré, a reçu en audience dans la soirée, du vendredi 17 avril 2026, Dr Arikana Chihombori, la présidente de l'African diaspora development institute (ADDI).

Accompagnée d'une délégation d'Afrodescendants, Dr Arikana Chihombori, est venue présenter les objectifs et le programme de leur visite au Burkina Faso. Elle a indiqué que ce séjour d'une durée de deux semaines sera consacré aux échanges avec la jeunesse burkinabè et à la participation à la fête de la culture à Bobo-Dioulasso.

En effet, il est prévu, du 20 au 22 avril 2026, l'organisation de conférences panafricaines avec la jeunesse et les femmes burkinabè. « Nous sommes venus pour partager l'expérience de la jeunesse burkinabè, engagée pour faire évoluer le pays. Nous voulons célébrer l'engagement de la jeunesse burkinabè », a déclaré la présidente de ADDI.

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Outre, ce programme à Ouagadougou, les Afrodescendants devront prendre part activement à la célébration de la culture SNC 2026, pour communier avec leurs frères et soeurs burkinabè et valoriser la richesse culturelle du pays. Tout en souhaitant la bienvenue à la délégation, le ministre délégué a salué la mobilisation et l'engagement de la diaspora africaine, qui participent au rayonnement du Burkina Faso.

Bêbgnasgnan Stella Eldine Kabré a notamment salué les initiatives engagées dans le cadre de ce séjour, orientées vers l'interaction avec la jeunesse et le renforcement de la prise de conscience. Elle a souligné qu'il s'agit d'un volet très important pris à bras le corps dans le cadre de la Révolution progressiste populaire. Le ministre délégué a appelé à consolider la synergie d'actions entre les Burkinabè et la diaspora africaine, en vue d'une mise en oeuvre réussie de la vision des autorités burkinabè.

 

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