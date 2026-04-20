Burkina Faso: Coopération multilatérale - Le directeur-pays du PAM salue une collaboration fructueuse avec le gouvernement

Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu, le jeudi 16 avril 2026, le Représentant-résident et directeur-pays du Programme alimentaire mondial (PAM) au Burkina Faso, Sory Ouane, venu traduire sa reconnaissance au chef de la diplomatie burkinabè au terme de sa mission.

A cette occasion, M. Ouane a exprimé sa gratitude aux autorités burkinabè et en particulier au chef de la diplomatie burkinabè pour la bonne collaboration et l'accompagnement constant durant son mandat. « La collaboration a atteint un niveau exceptionnel, si bien que toutes les actions que nous avons menées ont été rigoureusement alignées sur les priorités nationales, ce qui a donné des résultats très satisfaisants », a confié Sory Ouane.

En termes d'acquis, on note que l'agence onusienne a oeuvré aux côtés du gouvernement burkinabè dans le cadre de l'atteinte de la souveraineté alimentaire à travers la mise en oeuvre de l'offensive agro- pastorale. Le PAM apporte également un appui considérable à la prise en charge et au renforcement de la résilience des personnes déplacées. On note aussi une contribution importante dans le secteur de l'éducation. Ces résultats, selon le directeur-pays, ont été rendus possibles grâce à une communication et une transparence qui ont caractérisé les relations entre le PAM et le gouvernement burkinabè.

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A son tour, le chef de la diplomatie burkinabè a salué la bonne performance réalisée par Sory Ouane et l'impact des interventions de l'institution sur le terrain. « Nous sommes témoins de ce que le PAM apporte et continue d'apporter au Burkina dans un contexte spécial », a relevé le ministre.

Tout en souhaitant ses voeux de santé et d'épanouissement à son hôte, Karamoko Jean Marie Traoré a réaffirmé la disponibilité de son département à maintenir la dynamique de collaboration avec l'équipe du PAM au Burkina Faso. Après 18 mois passé à la tête du Bureau du PAM, Sory Ouane termine ainsi sa mission au Pays des Hommes intègres, marquant aussi la fin de sa carrière professionnelle.

A noter que le chef de la diplomatie burkinabè a reçu auparavant, l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso, Philippe Bronchain. Les deux personnalités ont échangé sur les perspectives de la coopération, en relevant la nécessité de renforcer les mécanismes et les cadres de dialogue.