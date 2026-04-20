Burkina Faso: Assemblée législative du Peuple - L'UNICEF salue les lois en faveur des enfants

Le Président de l'Assemblée législative du Peuple, Ousmane Bougouma, a reçu en audience le directeur général adjoint du Fonds des nations unies pour l'enfance (UNICEF), chargé de l'action humanitaire et des opérations d'approvisionnement, Ted Chaiban, vendredi 17 avril 2026, à Ouagadougou.

Pour mieux renforcer son partenariat avec le Burkina, le directeur général adjoint du Fonds des nations unies pour l'enfance (UNICEF), chargé de l'action humanitaire et des opérations d'approvisionnement, Ted Chaiban, accompagné du directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Gilles Fagninou, a rencontré le Président de l'assemblée législative du peuple (ALP), Ousmane Bougouma, vendredi 17 avril 2026, à Ouagadougou.

A l'issue de la rencontre, M. Chaiban a indiqué que les échanges ont porté sur plusieurs points. Le premier a concerné le rôle que joue l'Assemblée législative du Peuple dans l'adoption et l'application des différentes lois.

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De l'avis du DG adjoint de l'UNICEF, les discussions ont aussi porté sur certains programmes en cours, notamment le Programme national d'appui à l'autonomisation des ménages pauvres et vulnérables. « Il est un contrat social entre l'Etat et le peuple burkinabè, une approche spécifique au Burkina pour réduire la pauvreté à travers des activités génératrices de revenus », a-t-il salué. Les lois qui protègent les enfants ont été abordées également au cours de l'audience.

« Nous avons salué en particulier le fait que maintenant l'âge du mariage est à 18 ans », s'est réjoui le chargé de l'action humanitaire et des opérations d'approvisionnement de l'UNICEF. , il a souhaité que l'allaitement maternel soit renforcé et qu'il n'y ait pas de pratiques commerciales inappropriées au niveau des subsides au lait maternel.

Le dernier point des échanges entre la délégation de l'UNICEF et le président de l'ALP est la réponse à l'humanitaire aux différents chocs, tels que les chocs sécuritaires et naturels. « Nous avons eu une discussion sur la vision du Burkina Faso », a-t-il signifié. A ce propos, Ted Chaiban a fait savoir que chacun a son rôle à jouer. Il a assuré que l'UNICEF va appuyer le Burkina pour l'atteinte de ses objectifs.