Maroc: La capitale ismaélienne place la durabilité au coeur des enjeux agricoles

La 18e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM) ouvre ses portes ce lundi 20 avril à Meknès. Le Portugal est l'invité d'honneur de cette édition, placée sous le thème «Durabilité de la production animale et souveraineté alimentaire».

Dans le prolongement des thématiques récentes, qui ont mis en avant les défis de durabilité et de résilience du secteur agricole, le SIAM 2026 a choisi de mettre en lumière «les acquis du développement des filières animales en matière de santé et de bien-être animal, de sécurité sanitaire et de performances économiques et zootechniques des élevages». Le rendez-vous majeur du calendrier agricole accueille, du 20 au 28 avril, près de 1500 exposants issus de 70 pays

Précisons que cette orientation a été indiquée dans un communiqué par le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, organisateur de cet important rendez-vous.

Depuis sa création en 2006 à l'initiative et sous l'impulsion Royale, le SIAM n'a cessé de s'imposer comme un rendez-vous majeur du secteur, tout en continuant de bénéficier du Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

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L'événement, piloté par l'Association du Salon international de l'agriculture au Maroc (ASIAM), bénéficie cette année encore de cette haute distinction, qui reflète l'attention particulière accordée au secteur agricole et à son rôle stratégique pour le Maroc.

La durée du Salon portée à neuf jours

Cette année, et au regard de son grand succès aussi bien auprès des professionnels que du grand public, le Salon franchit une nouvelle étape en adoptant un format élargi avec une programmation sur 9 jours.

En effet, «pour sa 18e édition, la durée du SIAM est portée cette année à neuf jours au lieu de sept», a indiqué le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts précisant que les portes seront ainsi ouvertes du 20 au 28 avril 2026 pour les professionnels, et du 22 au 28 avril 2026 pour le grand public.

Plus de 1500 exposants issus de 70 pays participent à la 18e édition du Salon réparti en 12 pôles thématiques dont «Agro-alimentaire», «Agro-fourniture», «Produits du terroir»,» Elevage», «Machinisme» et «Agri-digital» et offrant une vision complète et structurée de l'écosystème agricole, mettant en valeur toute la diversité des acteurs et des filières du secteur.

Selon les prévisions des organisateurs, le SIAM 2026 devrait drainer plus 1.100.000 visiteurs lors de cette édition ponctuée par une quarantaine de conférences qui réuniront experts, chercheurs et décideurs pour débattre des grands enjeux agricoles d'aujourd'hui et de demain.

Les débats et échanges porteront sur divers thématiques : «Production animale et transformation des systèmes alimentaires», «Penser aujourd'hui l'élevage de demain», «Transformation digitale de l'agriculture: Le Partenariat institutionnel comme levier d'accélération», «L'élevage de précision : Parole aux éleveurs l'ayant intégré au quotidien», «Inclusion financière rurale: levier pour une agriculture souveraine, résiliente, inclusive et durable», «Emploi agricole: Enjeux des emplois des jeunes entre rareté de la main-d'oeuvre et emploi» et «Connecter les startups Agritech aux interprofessions», entre autres.

Selon le programme concocté, le Grand prix de la presse agricole et rurale sera remis lors d'une cérémonie de remise des prix prévue vendredi 24 avril. Le lendemain, samedi 25, une autre cérémonie sera organisée pour la remise, cette fois-ci, des prix de la 7ème édition du Concours marocain des produits du terroir.

Le même jour, une table ronde scientifique rassemblera des professionnels et experts autour du thème : «Développement de la filière cameline au Maroc».

A noter que la cérémonie de remise des trophées de la 16ème édition du Concours national pour la sélection de la meilleure qualité d'huile d'olive vierge extra au titre de la campagne 2025/2026 est programmée pour le lundi 27 avril en matinée, tandis que celle de remise des prix de l'élevage (Ring) se tiendra en début d'après-midi.

Le SIAM en chiffres clés Plus de 1 100 000 visiteurs attendus 1 500 exposants Plus de 70 pays représentés Une superficie globale de 370 000 m²Plus de 500 coopératives participantes Plus de 55 conférences au programme Environ 200 éleveurs présents Plus de 45 délégations étrangères.