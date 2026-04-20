Maroc: Sommet international sur la chirurgie orthopédique et traumatologique à Marrakech

Marrakech se prépare à accueillir, les 23, 24 et 25 avril, un sommet international sur la chirurgie orthopédique et traumatologique, dans le cadre du 42ème congrès de l'Association marocaine de chirurgie orthopédique et traumatologique (SMACOT).

Le choix de Marrakech pour accueillir ce congrès, qui réunira 600 spécialistes marocains et internationaux, ainsi que de nombreux partenaires de divers secteurs et domaines médicaux, témoigne de la reconnaissance renouvelée du rôle du Maroc comme acteur régional et international dans les domaines scientifiques et de la santé, ainsi que de sa capacité à organiser des événements majeurs attirant des talents et des experts du monde entier.

Le programme scientifique du congrès abordera les points suivants : innovations en chirurgie orthopédique, intelligence artificielle en traumatologie orthopédie, progrès des techniques mini-invasives, développements récents en biomatériaux et implants médicaux, protocoles de récupération rapide et amélioration de l'expérience patient et discussion de cas cliniques complexes et partage des meilleures pratiques.

La SMACOT fondée en 1982, par les maîtres et les pionniers de l'orthopédie marocaine, est aujourd'hui la principale instance nationale et interlocuteur dans ce domaine au Maroc.

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Présidée par le professeur Abdeljabbar Messoudi, l'association compte plus de 800 membres, chirurgiens, universitaires et experts, et constitue une plateforme de formation médicale continue et de perfectionnement des compétences médicales.