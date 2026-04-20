Maroc: COSUMAR confirme son rôle stratégique dans la filière sucrière marocaine

A l'occasion de sa participation au Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM) 2026, le Groupe COSUMAR réaffirme son engagement historique en faveur du développement d'une filière sucrière nationale performante, résiliente et profondément ancrée dans ses territoires.

Dans un contexte marqué par une amélioration des conditions hydriques et une relance de la dynamique agricole, le Groupe poursuit sa mobilisation aux côtés de son écosystème et de ses partenaires agriculteurs pour consolider la production nationale et contribuer activement à la souveraineté alimentaire du Royaume.

Pour sa 18e participation consécutive au SIAM, COSUMAR met en avant son expertise et son engament au service de la filière sucrière et des agriculteurs marocains. Sur son stand, le Groupe présente les avancées majeures enregistrées durant la campagne 2024/2025, notamment la progression remarquable de la production de betterave à sucre (+74%) et l'augmentation significative de la production de sucre blanc (+50%). Ces résultats illustrent la solidité du modèle d'agrégation et l'efficacité du dispositif d'accompagnement mis en oeuvre auprès du réseau de plus de 80.000 agriculteurs partenaires.

Un stand digital innovant dédié aux solutions technologiques

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Dans le pôle agri-digital, COSUMAR propose un espace dédié aux solutions développées en interne pour accompagner la filière sucrière. Cet espace valorise des outils concrets au service des agriculteurs partenaires, notamment la plateforme Attaissir, qui intègre des données agronomiques, climatiques et satellitaires pour un suivi précis des cultures. Des démonstrations illustrent l'apport des nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, les images satellites et les drones pour améliorer les rendements, optimiser les pratiques agricoles et renforcer la performance globale de la filière sucrière marocaine.

L'Odyssée du sucre : Une traversée historique et une célébration du patrimoine

Le Groupe invite également les visiteurs à découvrir «L'Odyssée du sucre», un espace immersif retraçant près de cent ans d'évolution de la filière sucrière marocaine. Cette initiative met en lumière les grandes étapes du secteur, ses innovations marquantes et l'évolution des pratiques culturales et industrielles, tout en soulignant l'ancrage de COSUMAR dans le tissu agricole et économique du Royaume.