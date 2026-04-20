Afrique: Forum de Dakar sur la paix et la sécurité - Le continent en quête de solutions durables face aux défis sécuritaires

20 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)

Le 10e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s'est ouvert ce lundi 20 avril 2026 au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD), en présence de nombreuses personnalités civiles et militaires du continent et d'ailleurs.

La cérémonie officielle d'ouverture est présidée par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, marquant ainsi l'importance accordée par les autorités sénégalaises à ce rendez-vous stratégique dédié aux enjeux de paix et de sécurité en Afrique.

Placée sous le thème « L'Afrique face aux défis de stabilité, d'intégration et de souveraineté : quelles solutions durables ? », l'édition 2026 du Forum ambitionne de nourrir la réflexion sur les réponses à apporter aux crises multiformes qui affectent le continent.

Durant deux jours, les travaux seront ponctués de présentations et de débats axés sur les défis sécuritaires actuels, dans un contexte marqué par la montée des menaces hybrides et la reconfiguration des alliances régionales.

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Selon le Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS), en charge des thématiques, deux sessions plénières structureront les échanges. La première portera sur « Souveraineté et enjeux contemporains : l'Afrique entre périls et opportunités », tandis que la seconde s'intéressera à « Intégration régionale et sécurité collective : opportunités ou défis pour les États africains ? ».

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