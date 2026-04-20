Madagascar: La classe politique en déplacement à Tuléar dans le sud du pays

À Madagascar, une grande partie de la classe politique a pris la direction du sud du pays ce week-end. Le président de la Refondation, Michaël Randrianirina, le président de l'Assemblée nationale, mais aussi 18 ministres et 76 députés sont dans la ville de Tuléar pour célébrer le « tsapiky ». Ce genre musical typique du sud-ouest malgache a récemment été consacré par l'Unesco. L'occasion pour le chef de l'État d'évoquer plusieurs projets d'aménagement pour sa province d'origine, loin de la tension politique de la capitale.

Les vidéos partagées par des internautes malgaches montrent le président de la refondation à Madagascar, Michaël Randrianirina, en treillis se déhancher le soir du 17 avril au stade Maître Kira de Tuléar. Il est venu célébrer le tsapiky, rythme du sud-ouest classé en décembre au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'Unesco. Mais le Président de transition a aussi adressé un message à cette partie du pays enclavée et historiquement délaissée.

« Depuis toujours, la province de Tuléar a été la plus pauvre et le cadet des soucis des dirigeants. Mais aujourd'hui, Tuléar est la première des provinces grâce au Tsapiky ! Malgré notre budget assez serré, nous allons faire de notre mieux pour la développer ».

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Face à 20 000 personnes, Michaël Randrianirina, premier président malgache originaire du sud, a évoqué plusieurs projets. « Il y a un mois et demi, je suis venu ici pour inaugurer une usine de production d'engrais. Bientôt, nous allons installer une usine d'huile alimentaire à Tuléar. Une entreprise est actuellement à pied d'oeuvre pour bitumer la portion de route entre Sakaraha et Vineta. Une autre construit une route pavée à Saint-Augustin ».

Le chef de l'État n'a en revanche rien dit sur le méga-projet minier Vara Mada. Porté par le groupe américain Energy Fuels, il prévoit la création de milliers d'emplois dans le sud-ouest. Mais certaines communautés locales s'y opposent, craignant notamment des pollutions, tout comme le président de l'Assemblée nationale, Siteny Randrianasoloniaiko, lui aussi originaire de la province de Tuléar.