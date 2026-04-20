Afrique: Forum de Dakar - Le numérique, nouveau front stratégique pour le continent

20 Avril 2026
Le Soleil (Dakar)

Le numérique s'impose désormais comme un levier central de souveraineté. C'est le message fort délivré par le président Bassirou Diomaye Faye lors de son discours d'ouverture du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité.

Dans un environnement marqué par la montée des cybermenaces et de la désinformation, le chef de l'État a élargi la notion classique de souveraineté. « La souveraineté ne peut plus être uniquement territoriale. Elle doit être stratégique, économique et désormais numérique », a-t-il déclaré.

Face à la digitalisation accélérée des sociétés, le président sénégalais a mis en garde contre les vulnérabilités croissantes des États africains, notamment en matière d'infrastructures critiques et de manipulation de l'information.

Dans ce contexte, il a appelé à des investissements massifs dans le numérique et la formation, notamment en direction de la jeunesse. « Investir dans l'éducation, la formation et le digital, c'est aussi lutter contre la radicalisation et l'endoctrinement », a-t-il souligné.

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Au-delà de la sécurité, le numérique est également perçu comme un moteur de transformation économique. Le chef de l'État a ainsi insisté sur la nécessité de maîtriser les outils technologiques pour garantir une autonomie stratégique et soutenir le développement.

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