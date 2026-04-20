Burkina Faso: Région de Yaadga - Le Premier ministre présente ses civilités à Naaba Kiiba

19 Avril 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par DCRP

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, est arrivé, le vendredi 17 avril 2026, dans la région de Yaadga pour une visite de travail de 48 heures.

A son arrivée, le chef du gouvernement a présenté ses civilités à Sa Majesté Naaba Kiiba. Un égard qui réaffirme l'importance qu'accorde le gouvernement aux autorités coutumières dans la consolidation de la cohésion sociale et du vivre-ensemble. Le Premier ministre a présidé par ailleurs, en cette soirée du 17 avril, la cérémonie de lancement de la IVe édition du Mois du patrimoine burkinabè. Le 18 avril 2026, le chef du gouvernement a procédé également, au lancement de la conférence régionale du gouvernement organisé par le Service d'information du gouvernement (SIG).

 

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