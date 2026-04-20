Burkina Faso: SNC Bobo 2026 - Les préparatifs vont bon train dans le Bankui et dans le Sourou

Les ambassadeurs artistiques et culturels des régions de Bankui et du Sourou à la 22e Semaine nationale de la culture (SNC) sont en pleins préparatifs pour hisser au firmament les couleurs régionales à cette messe culturelle. Sidwaya a fait le constat à Dédougou, capitale régionale de Bankui, en assistant à des séances de répétition.

A moins de deux semaines du coup d'envoi des compétitions culturelles et artistiques entrant dans le cadre de la Semaine nationale de la culture (SNC) Bobo 2026, l'heure est aux préparatifs chez les groupes artistiques et autres représentants des régions de Bankui et du Sourou à cette 22e édition. Au centre culturel Colomba de Dédougou sis au secteur 5, il était 17h15, ce mercredi 15 avril 2026. L'esplanade de la cour était occupée par la troupe du Centre de développement pour enfants et jeunes (CDEJ BF0480) de Passakongo. Des adolescents s'affairaient à la danse au rythme de la musique.

La troupe, qualifiée pour les phases finales de l'édition 2026 de la SNC, représentera la région de Bankui dans la discipline « danse traditionnelle pool jeunes ». Tout le staff est mobilisé et les derniers réglages se font sur la scène. L'encadreur, Samou Dembélé, a confié que tout se déroule bien.

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Chef d'orchestre, il se satisfait du travail réalisé. « Ce que nous avons voulu mettre en place pour aller à Bobo, nous avons pu faire cette conception. Il ne reste que des répétitions », a déclaré le formateur en musique et danse. Tous les danseurs étant des scolaires, a-t-il dit, peu de temps est réservé à l'entrainement. « Il faut attendre après les cours et comme ils viennent de différentes écoles, nous commençons nos séances vers 18h. Là aussi, il faut tenir compte du fait qu'ils doivent aller à l'école le lendemain pour ne pas tirer longtemps », a-t-il présenté comme difficulté majeure.

Pour une participation fructueuse

« L'Orchestre bassé de Kolomba », installé à l'autre bout de la cour, se faisait également sentir. Le groupe prépare activement sa première participation aux phases finales de la SNC. Il travaille à plein régime pour être, à la fois, à la hauteur du grand événement culturel et remporter le prestigieux prix dans la catégorie orchestre afin d'honorer la région. Le bassiste en orchestre, Patrice Dakuyo, par ailleurs administrateur du groupe, a indiqué que son équipe travaille à être dans le temps de la compétition.

Le problème de matériel se pose à cette troupe dans le cadre de ses répétitions, a souligné M. Dakuyo. Mais le groupe dont il est le coordonnateur est gonflé à bloc et déterminé à aller jusqu'au bout. « Chacun est dans la dynamique et cela galvanise le groupe car nous partons pour représenter la région et cela n'est pas de l'amusement », a-t-il relevé.

Autre lieu, même constat. Dans une chapelle (lieu de culte) de la ville, la slameuse Yasmine Fleure Gnibanon, déclame, avec aisance, ses textes. « Je parle du respect du code de la route et de la nécessité de sauvegarder nos traditions et cultures », a-t-elle soufflé.

Si l'artiste met ses résultats à l'actif de l'équipe qui l'entoure, son encadreur Zangnini Tamini se réjouit de la montée en puissance de son niveau de prestation, malgré le peu de temps consacré aux répétitions parce que la candidate est une élève en classe de 3e. « Nous avons d'abord travaillé les textes en vue d'obtenir un message utile à transmettre. Ensuite, c'était la phase de la mémorisation et de la maîtrise et enfin, nous sommes en train de travailler la scène qui est la partie la plus importante », a fait remarquer M. Tamini.

Présente sur le terrain, la directrice provinciale chargée de la culture du Mouhoun par intérim, Justine Sompougdou, supervise les séances de répétitions. Au vu des prestations, elle est confiante que la région réalisera des prouesses à la présente édition. Le soutien des services techniques locaux en charge de la culture est fort apprécié. Du côté de la direction régionale, il ressort que 156 candidats, toutes catégories et disciplines confondues, représenterons les régions de Bankui et du Sourou à la SNC 2026.