Burkina Faso: Région de Yaadga - Le chef du gouvernement galvanise les forces combattantes

Dans le cadre de son séjour dans la cité de Naaba Kango, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, accompagné des membres du gouvernement s'est rendu, le vendredi 17 avril 2026 au 12e Régiment d'infanterie commando (RIC) à Ouahigouya. Objectif, galvanisé les forces combattantes de la région de Yaadga.

Accompagné du ministre d'Etat, ministre de la Guerre et de la Défense de la Patrie, le général Célestin Simporé et du ministre de la Communication de la Culture des Arts et du Tourisme, Pindgwendé Gilbert Ouédraogo, le chef du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, s'est d'abord rendu à l'hôpital de Ouahigouya où la délégation a traduit la solidarité du gouvernement aux blessés de guerre pour les sacrifices consentis. Après, la délégation s'est entretenue avec la hiérarchie militaire avant de s'adresser aux forces combattantes.

Pour le Premier ministre, cette visite s'inscrit dans une dynamique de soutien et d'encouragement aux forces combattantes engagées sur les opérations de reconquête du territoire national. Il s'agit, a-t-il signifié, de galvaniser les troupes, de saluer leur engagement et leur sacrifice et de réaffirmer la détermination du gouvernement à accompagner les Forces de défenses et sécurité (FDS) ainsi que les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) dans l'accomplissement de la mission de sécurisation du territoire.

« Grâces à vos efforts et votre esprit de sacrifice, beaucoup de zones qui avaient été perdues ont été reconquises et consolidées. Les populations ont été réinstallées et ont retrouvé l'espoir et la vie a repris. Cela vous vaut la reconnaissance totale. Vous avez montré ici que le Burkina Faso a des filles et des fils qui sont dignes, qui savent répondre quand il le faut, quand le devoir les appelle. Toute la Nation est fière de vous », leur a-t-il dit.

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Face aux menaces sécuritaires et aux manoeuvres de déstabilisation fondées sur la désinformation et la guerre psychologique, le chef du gouvernement a invité les forces combattantes à plus de prudence et à maintenir un haut niveau de vigilance sur l'ensemble de leur position. « Soyez très vigilants sur toutes vos positions. Ne baissez jamais la garde car l'ennemi profite des moments de relâchement. Restez toujours concentrés et mobilisés de jour comme de nuit », a-t-il ajouté.

A l'écoute des acteurs de la région

Le chef de corps du 12e RIC le capitaine Bèbè Noufé a salué cette marque d'attention des plus hautes autorités. Pour lui, cette visite constitue un puissant levier de motivation pour les troupes. « C'est un honneur pour nous de recevoir les plus hautes autorités du pays qui sont venues nous témoigner leur gratitude et les mots d'encouragement et félicitations pour les forces combattantes. Cette visite est une bonne chose car elle va réconforter l'ensemble des troupes engagés dans les opérations de reconquête. Elle renforce notre détermination à poursuivre la mission jusqu'à la victoire finale », a-t-il indiqué.

Après la visite aux combattants au camp 12e RIC, le chef du gouvernement a reçu, tour à tour les leaders religieux, le corps administratif, la coordination régionale de femmes du Yatenga, les opérateurs économiques à travers l'Association pour le développement économique sociale de la région du Nord (ADES-Nord) et les associations de la veille citoyenne notamment, la CNAVC.

A la sortie de l'audience, Monseigneur Justin Kientega, évêque du diocèse de Ouahigouya, s'exprimant au nom de la communauté religieuse a salué l'initiative. « Nous avons exprimé notre gratitude et nos encouragements au Premier ministre à poursuivre les efforts pour le retour de la paix et l'ensemble des actions de développement du Burkina Faso », a-t-il déclaré. Il a par ailleurs réaffirmé l'engagement des autorités religieuses à accompagner les initiatives nationales à travers des prières et des actions en faveur de la cohésion.