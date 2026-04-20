Tunisie: Passeports, actes, documents - Le pays va à la rencontre de sa diaspora à Rouen

Le consulat général de Tunisie à Paris a organisé, ce dimanche 19 avril 2026, une journée consulaire dans la ville de Rouen, au profit des Tunisiens résidant dans cette localité et ses environs, dans le cadre de la poursuite de la campagne 2026 visant à rapprocher les services consulaires de la communauté tunisienne.

Selon un communiqué publié sur la page officielle du consulat sur le réseau social Facebook, cette initiative s'inscrit dans une stratégie visant à faciliter l'accès aux prestations administratives pour les ressortissants tunisiens relevant de sa circonscription consulaire.

L'opération a enregistré une forte affluence, permettant à un nombre important de citoyens de bénéficier des services proposés.

Parmi les prestations assurées lors de cette journée figurent notamment la réception des demandes de passeports, les inscriptions consulaires, le renouvellement des cartes consulaires, l'enregistrement des actes de naissance et de mariage, la légalisation de signatures ainsi que la réception des demandes d'obtention du bulletin n°3.

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Le consulat a rappelé que ces services avaient été annoncés en amont dans un précédent communiqué, dans le cadre d'une démarche visant à améliorer la qualité des prestations et à renforcer la proximité avec la diaspora tunisienne.

Cette initiative s'inscrit dans une série d'actions menées en 2026 pour répondre aux besoins administratifs des Tunisiens à l'étranger et optimiser la prestation des services consulaires.