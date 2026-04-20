Tunisie: Coupe du pays - Deux nouveaux clubs de l'élite au tapis, l'ESS et l'USMo sortis

Le verdict des terrains est sans appel : après les sorties de route de l'AS Soliman et de l'Olympique de Béja samedi, les 8es de finale de la coupe de Tunisie 2025-2026 ont été fatals ce dimanche à deux nouveaux pensionnaires de la Ligue 1. L'Etoile du Sahel et l'Union sportive Monastirienne ont flanché, respectivement éliminés par le Stade Gabésien (L2) et l'Espérance sportive de Zarzis.

A Gabès, l'Etoile du Sahel a cédé face au réalisme de la « Stayda ». Dix fois vainqueur de l'épreuve, le club de la perle du Sahel a été renversée dans un match complètement fou (4-3) par le Stade Gabésien. Les protégés de Mohamed Ali Nafkha ont pourtant affiché un visage conquérant en première période, répondant du tac au tac à l'ouverture du score locale de Khaled Boussaidi (4e) par Nassim Hnid (11e) puis en prenant l'avantage grâce à Mohamed Hedi Slama (39e). Mais la deuxième mi-temps a viré au cauchemar défensif pour les Etoilés.

Boussaidi, intenable, a signé un doublé pour relancer les siens (53e) avant qu'Ayoub Kouraichi ne donne l'avantage aux locaux (72e). Le coup de massue final signé Wassim Zaghdoud à la 90+3e minute, scellant le destin tragique de l'ESS et offrant une qualification de prestige aux Sudistes. Le troisième but du défenseur étoilé Ghofrane Naouali (90+8e) ne changeait rien à l'issue du match.

A Monastir, l'USMo perd aux tirs au but. La coupe est décidément cruelle ce dimanche pour les clubs phares du Sahel. L'US Monastir cède face à une vaillante équipe de l'ES Zarzis, victorieuse au terme d'une improbable séance de tirs au but (1-3) après un score de parité (1-1). Les Monastiriens, réduits à dix suite à l'expulsion de Raed Bouchniba juste avant la pause (45e), ont pourtant cru tenir leur qualification.

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Le penalty manqué par le Zarzisien Mohamed Firas Ghouma à la 64e avait le parfum d'un tournant, mais les locaux n'ont pas su en profiter pour tuer le match. Même l'expulsion tardive de Ghassen Meheressi côté zarzisien (90+2e) n'a pas suffi à déstabiliser les visiteurs. Au bout du suspense et de la fatigue des prolongations, l'USMo a craqué dans l'exercice impitoyable des penalties, imitant la veille l'AS Soliman et l'O. Béja dans une sortie prématurée.

Le CS Sfaxien a, quant à lui, assuré en faisant respecter la logique au stade Mhiri face à la courageuse formation de Jendouba Sport. Rapidement mené au score par un but de Chedi Mehamedi dès la 3e, le CSS a su garder la tête froide pour renverser la vapeur grâce à Youssef Habchia (17e) et Rayan Derbali (27e). Une victoire courte (2-1) mais précieuse qui permet aux Sfaxiens d'éviter le piège et de rallier sereinement les quarts de finale.

De son côté, le CA Bizertin tremble mais passe. Et pour cause, la formation nordiste a eu toutes les peines du monde à se défaire du CS Msaken. Dos à dos au bout de 120 minutes (1-1), c'est finalement la loterie des tirs au but qui a souri aux Cabistes (4-3), évitant de justesse une troisième élimination de Ligue 1 sur la seule journée de dimanche.

Le dernier ticket pour les quarts sera attribué à l'issue du duel entre l'ES Metlaoui et l'Espérance de Tunis, dont la date reste à déterminer. Un choc que les Sang et Or, derniers représentants majeurs encore en lice avec le CSS, aborderont avec un moral plus ou moins touché après l'élimination en demi-finales de la Ligue des champions d'Afrique.