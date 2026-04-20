Tunisie: Nairobi - Le pays s'implique dans les débats africains sur l'avenir des villes

La Tunisie a pris part, à travers son ambassadeur au Kenya et chef de délégation, M. Anouar Ben Youssef, à la deuxième édition du Forum urbain africain, tenue du 8 au 10 avril 2026 à Nairobi. L'événement, organisé par la Commission de l'Union africaine avec l'appui d'ONU-Habitat et de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, a réuni de nombreux décideurs africains et internationaux autour des enjeux du développement urbain sur le continent.

Cette édition a enregistré la participation de plusieurs hautes personnalités, dont le président kényan William Ruto, le vice-président Kithure Kindiki, ainsi que des responsables de l'Union africaine et des Nations unies. Des ministres, représentants des collectivités locales, experts, acteurs du secteur privé et membres de la société civile ont également pris part aux travaux.

Organisé quelques semaines avant la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13), prévue à Bakou du 17 au 22 mai 2026, le rendez-vous de Nairobi visait à renforcer la coordination africaine sur les politiques urbaines. L'objectif est de parvenir à une position commune du continent sur les questions liées au logement et au développement urbain.

Logement, climat et gouvernance au coeur des débats

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Les travaux ont porté principalement sur les grands défis urbains du continent africain, notamment le logement social, la planification de villes durables, la gouvernance locale, la résilience face au changement climatique et le financement du développement urbain.

À cette occasion, les ministres africains et chefs de délégations ont partagé les stratégies nationales mises en oeuvre pour répondre à la pression démographique et à la crise du logement.

Intervenant au nom de la Tunisie, l'ambassadeur Anouar Ben Youssef a pris part aux discussions consacrées aux priorités africaines en matière de développement urbain.

Les échanges ont, par ailleurs, souligné la nécessité de renforcer les capacités des collectivités locales, considérées comme les premiers acteurs face aux défis du logement. Les participants ont également insisté sur l'importance de développer des mécanismes de financement endogènes, reposant davantage sur les ressources locales et la coopération décentralisée, afin de réduire la dépendance à l'endettement extérieur.

Le forum a également appelé à accélérer la transition entre les engagements politiques et leur application concrète sur le terrain, en cohérence avec l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

La transformation des zones d'habitat informel a été identifiée comme une priorité stratégique pour les États africains, dans une perspective d'amélioration des conditions de vie urbaines et de développement durable.